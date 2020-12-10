Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201210/safronov-1588621880.html
В "Роскомосе" заявили, что Сафронов почти все время работал удаленно
В "Роскомосе" заявили, что Сафронов почти все время работал удаленно
Вменяемые советнику гендиректора "Роскосмоса" Ивану Сафронову эпизоды госизмены относятся к событиям до 2017 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T16:23
2020-12-10T16:45
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий рогозин
владимир путин
москва
сша
происшествия
иван сафронов
роскосмос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577260145_0:165:3034:1871_1920x0_80_0_0_8a3f5a8a9d80f51629a324e935590ba1.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Вменяемые советнику гендиректора "Роскосмоса" Ивану Сафронову эпизоды госизмены относятся к событиям до 2017 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации."Следствие инкриминирует Ивану Сафронову эпизоды до 2017 года. Иван Сафронов поступил на работу в госкорпорацию "Роскосмос" только в мае 2020 года и практически все время был на дистанционной работе из-за ограничений по пандемии COVID-19", - сказали в пресс-службе.Помимо того, в "Роскосмосе" отметили, что Сафронов допуска с гостайне не имел. При этом комментировать ход расследования в госкорпорации не стали.В четверг президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы правозащитников, один из которых был посвящен делу журналиста Сафронова, заявил, что эпизод с госизменой, за которую он обвиняется, был связан с деятельностью Сафронова во время работы в "Роскосмосе", а не за его работу журналистом в "Коммерсанте".Бывший журналист, а ныне чиновник Сафронов был задержан 7 июля (устроился на работу в госкорпорацию 18 мая 2020 года), вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. По информации ФСБ, советнику главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском ВТС и "оборонке" одной из спецслужб НАТО.Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
https://ria.ru/20201210/safronov-1588623998.html
https://ria.ru/20201210/safronov-1588615859.html
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577260145_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_fe8b1dee3926e72bb390bc7252c6c43e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий рогозин, владимир путин, москва, сша, происшествия, иван сафронов, роскосмос

В "Роскомосе" заявили, что Сафронов почти все время работал удаленно

16:23 10.12.2020 (обновлено: 16:45 10.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкИван Сафронов в суде
Иван Сафронов в суде - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Вменяемые советнику гендиректора "Роскосмоса" Ивану Сафронову эпизоды госизмены относятся к событиям до 2017 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
"Следствие инкриминирует Ивану Сафронову эпизоды до 2017 года. Иван Сафронов поступил на работу в госкорпорацию "Роскосмос" только в мае 2020 года и практически все время был на дистанционной работе из-за ограничений по пандемии COVID-19", - сказали в пресс-службе.
Экс-советник главы Роскосмоса Иван Сафронов на заседании Мосгорсуда - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
16:31
В "Роскосмосе" заявили, что у Сафронова не было допуска к гостайне
Помимо того, в "Роскосмосе" отметили, что Сафронов допуска с гостайне не имел. При этом комментировать ход расследования в госкорпорации не стали.
В четверг президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы правозащитников, один из которых был посвящен делу журналиста Сафронова, заявил, что эпизод с госизменой, за которую он обвиняется, был связан с деятельностью Сафронова во время работы в "Роскосмосе", а не за его работу журналистом в "Коммерсанте".
Бывший журналист, а ныне чиновник Сафронов был задержан 7 июля (устроился на работу в госкорпорацию 18 мая 2020 года), вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. По информации ФСБ, советнику главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском ВТС и "оборонке" одной из спецслужб НАТО.
Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
15:57
Путин прокомментировал дело Сафронова
 
НАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий РогозинВладимир ПутинМоскваСШАПроисшествияИван СафроновРоскосмос
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:18Американская Moderna начала испытания вакцины от COVID-19 на подростках
17:16В МИД сообщения о наличии в России микроволнового оружия сочли домыслами
17:13МИД прокомментировал ситуацию со стрингерами Sputnik и Baltnews в Латвии
17:04Минкультуры рассказало о потерях российской киноотрасли из-за пандемии
17:02США выбрали политику нагнетания конфронтации, заявил Лавров
16:57Мэр Сочи Копайгородский вновь возглавил город, победив в конкурсе
16:56Жительнице Саратова предъявили обвинение в убийстве знакомой и ее дочери
16:55Журнал Time обнародовал шорт-лист претендентов на звание "Человек года"
16:54Парламент Киргизии одобрил проект о референдуме по изменению конституции
16:49На севере Москвы ограничат движение из-за закрытия участка БКЛ метро
16:48Гинцбург рассказал, кому противопоказана вакцина Pfizer
16:48Гинцбург рассказал об особенностях вакцинирования аллергиков от COVID-19
16:46Британская газета сообщила об угрозе войны между США и Китаем
16:43Додон поздравил Санду с победой на выборах президента
16:43В Литве раскритиковали призыв Тихановской к санкциям против Белоруссии
16:43Башкирия готова принять туристов в новогодние праздники
16:42"Единую Россию" поддерживают 32 процента россиян, показали данные ВЦИОМ
16:38Представлен первый в мире коммерческий телевизор с дисплеем MicroLED
16:35Путин отметил необходимость изучить предложения СПЧ по экологии
16:34В Госдуме напомнили россиянам о добровольном характере вакцинации
Лента новостейМолния