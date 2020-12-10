В "Роскомосе" заявили, что Сафронов почти все время работал удаленно
16:23 10.12.2020 (обновлено: 16:45 10.12.2020)
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Вменяемые советнику гендиректора "Роскосмоса" Ивану Сафронову эпизоды госизмены относятся к событиям до 2017 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
"Следствие инкриминирует Ивану Сафронову эпизоды до 2017 года. Иван Сафронов поступил на работу в госкорпорацию "Роскосмос" только в мае 2020 года и практически все время был на дистанционной работе из-за ограничений по пандемии COVID-19", - сказали в пресс-службе.
Помимо того, в "Роскосмосе" отметили, что Сафронов допуска с гостайне не имел. При этом комментировать ход расследования в госкорпорации не стали.
В четверг президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы правозащитников, один из которых был посвящен делу журналиста Сафронова, заявил, что эпизод с госизменой, за которую он обвиняется, был связан с деятельностью Сафронова во время работы в "Роскосмосе", а не за его работу журналистом в "Коммерсанте".
Бывший журналист, а ныне чиновник Сафронов был задержан 7 июля (устроился на работу в госкорпорацию 18 мая 2020 года), вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. По информации ФСБ, советнику главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском ВТС и "оборонке" одной из спецслужб НАТО.
Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.