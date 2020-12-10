https://ria.ru/20201210/rabototekhnika-1588527925.html

"Роскосмос" утвердил программу развития космической робототехники

"Роскосмос" утвердил программу развития космической робототехники

Госкорпорация "Роскосмос" утвердила "дорожную карту" развития космической робототехники на ближайшую перспективу, следующим шагом станет согласование программы... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T03:30

2020-12-10T03:30

2020-12-10T10:15

хочу стать космонавтом

евгений дудоров

земля

луна

нпо "андроидная техника"

марс

центр подготовки космонавтов

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581961628_0:216:1080:824_1920x0_80_0_0_60c6761dd69658aa1ca00a94fef3956c.jpg

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" утвердила "дорожную карту" развития космической робототехники на ближайшую перспективу, следующим шагом станет согласование программы на 2030-35 годы, рассказал в интервью РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника", кандидат технических наук Евгений Дудоров.В рамках утвержденной программы, в частности, будет создан робот "Теледроид" для выполнения задач в открытом космосе.Следующим шагом, отметил Дудоров, станет создание комплексного плана, в который будут включены долгосрочные задачи космической робототехники на период 2030-2035 годов и дальнейшую перспективу с прицелом использования робототехники на новой российской орбитальной станции, Луне и Марсе.Выработке долгосрочной программы, рассчитывает Дудоров, будет способствовать создание специальной секции по робототехнике при координационном научно-техническом совете по программам научно-прикладных исследований и экспериментов на пилотируемых космических комплексах. Этот совет рассматривает и утверждает эксперименты, которые будут проводиться на российских космических кораблях и российском сегменте МКС.В 2018 году Дудоров на научной конференции в Центре подготовки космонавтов представил от имени НПО "Андроидная техника" видение развития антропоморфной космической робототехники, включая создание роботов для работы в открытом космосе и на Луне. Конференция проводилась после того, как в том же году на орбиту отправился первый российский робот-космонавт "Федор". Во время полета он выполнил ряд заданий под управлением космонавта, но после возвращения на Землю было принято решение его больше не использовать. "Федор" был создан НПО "Андроидная техника".

https://ria.ru/20201209/neyroset-1588440701.html

https://ria.ru/20201209/ugroza-1588512345.html

земля

луна

марс

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений дудоров, земля, луна, нпо "андроидная техника", марс, центр подготовки космонавтов, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, москва