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Путин заявил, что RT доверяют десятки миллионов людей по всему миру
Путин заявил, что RT доверяют десятки миллионов людей по всему миру
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив международного телеканала RT с 15-летием запуска вещания, отметив, что голосу канала доверяют десятки... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T08:30
2020-12-10T08:30
телеканал rt
владимир путин
общество
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив международного телеканала RT с 15-летием запуска вещания, отметив, что голосу канала доверяют десятки миллионов людей во всем мире, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Путин отметил, что 15 лет назад трудно было представить, как сильно RT изменит информационную повестку."Сегодня вас ежедневно смотрят и читают десятки миллионов людей во многих странах мира. Это голос, которому доверяют и который уважают. И, скажем прямо, это еще и тот голос – голос правды, которую некоторые боятся и которую хотели бы замолчать", - сказал президент.По словам Путина, успех телеканала заключается в том, что он следует законам честной, профессиональной и свободной журналистики, которой "исторически присуще неприятие любой информационной монополии, цензуры или стремления присвоить себе право истины в последней инстанции".Путин подчеркнул, что RT не боится задавать неудобные вопросы, дает площадку для дискуссии, разных точек зрения, дает многонациональной аудитории самые актуальные факты.RT сегодня исполняется 15 лет, за прошедшее время он стал одним из самых популярных международных информационных телеканалов в мире с еженедельной аудиторией в 100 миллионов человек.
https://ria.ru/20201210/telekanal-1588534573.html
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телеканал rt, владимир путин, общество

Путин заявил, что RT доверяют десятки миллионов людей по всему миру

08:30 10.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив международного телеканала RT с 15-летием запуска вещания, отметив, что голосу канала доверяют десятки миллионов людей во всем мире, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Путин отметил, что 15 лет назад трудно было представить, как сильно RT изменит информационную повестку.
Стенд телеканала RT - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
08:08
Телеканал RT отмечает 15 лет в эфире
"Сегодня вас ежедневно смотрят и читают десятки миллионов людей во многих странах мира. Это голос, которому доверяют и который уважают. И, скажем прямо, это еще и тот голос – голос правды, которую некоторые боятся и которую хотели бы замолчать", - сказал президент.
По словам Путина, успех телеканала заключается в том, что он следует законам честной, профессиональной и свободной журналистики, которой "исторически присуще неприятие любой информационной монополии, цензуры или стремления присвоить себе право истины в последней инстанции".
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании совместной Коллегии министерств обороны Республики Белоруссии и России, которое проходит в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
08:22
Шойгу поздравил телеканал RT с пятнадцатилетием
Путин подчеркнул, что RT не боится задавать неудобные вопросы, дает площадку для дискуссии, разных точек зрения, дает многонациональной аудитории самые актуальные факты.
"Уверен, что благодаря высокопрофессиональной, качественной работе журналистов, редакторов, операторов ваш голос будет, как и прежде, слышен на всех континентах Земли", - отметил Путин.
RT сегодня исполняется 15 лет, за прошедшее время он стал одним из самых популярных международных информационных телеканалов в мире с еженедельной аудиторией в 100 миллионов человек.
Студия телеканала RT в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
06:36
Телеканал RT
 
Телеканал RTВладимир ПутинОбщество
 
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