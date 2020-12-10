Круглый стол о разработке новых продуктов питания
15 декабря в 10:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол в онлайн-формате, посвященный мировым трендам разработки новых продуктов питания.
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Участники:
- научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Виктор ТУТЕЛЬЯН;
- телеведущая передачи "Утро России" телеканала "Россия-1" Елена НИКОЛАЕВА;
- генеральный директор компании "ЭФКО Инновации" Андрей ЗЮЗИН;
- совладельцы ресторана "Twins Garden" Иван и Сергей БЕРЕЗУЦКИЕ;
- генеральный директор компании "Союзмолоко" Артем БЕЛОВ.
В рамках мероприятия речь пойдет о научных разработках, благодаря которым возможно появление альтернативных отраслей питания. Эксперты представят результаты последних исследований в изучении человеческого организма, рассмотрят проблемы метаболизма и потенциала пищевых привычек потребителей в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Сочетаются ли новые технологии в пищевом производстве с защитой окружающей среды? Обеспечивают ли новые продукты сбалансированный рацион? Какие наиболее яркие стартапы меняют пищевую индустрию? На что обращают внимание инвесторы? Как потребители реагируют на функциональные и альтернативные продукты питания?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Виктор ТУТЕЛЬЯН;
- телеведущая передачи "Утро России" телеканала "Россия-1" Елена НИКОЛАЕВА;
- генеральный директор компании "ЭФКО Инновации" Андрей ЗЮЗИН;
- совладельцы ресторана "Twins Garden" Иван и Сергей БЕРЕЗУЦКИЕ;
- генеральный директор компании "Союзмолоко" Артем БЕЛОВ.
В рамках мероприятия речь пойдет о научных разработках, благодаря которым возможно появление альтернативных отраслей питания. Эксперты представят результаты последних исследований в изучении человеческого организма, рассмотрят проблемы метаболизма и потенциала пищевых привычек потребителей в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Сочетаются ли новые технологии в пищевом производстве с защитой окружающей среды? Обеспечивают ли новые продукты сбалансированный рацион? Какие наиболее яркие стартапы меняют пищевую индустрию? На что обращают внимание инвесторы? Как потребители реагируют на функциональные и альтернативные продукты питания?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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