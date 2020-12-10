https://ria.ru/20201210/produkty-1588588343.html

Круглый стол о разработке новых продуктов питания

Круглый стол о разработке новых продуктов питания

15 декабря в 10:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол в онлайн-формате, посвященный мировым трендам разработки новых продуктов питания.

2020-12-10T13:40

2020-12-10T13:40

2020-12-10T13:40

анонсы

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Задать вопросУчастники:- научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Виктор ТУТЕЛЬЯН;- телеведущая передачи "Утро России" телеканала "Россия-1" Елена НИКОЛАЕВА;- генеральный директор компании "ЭФКО Инновации" Андрей ЗЮЗИН;- совладельцы ресторана "Twins Garden" Иван и Сергей БЕРЕЗУЦКИЕ;- генеральный директор компании "Союзмолоко" Артем БЕЛОВ.В рамках мероприятия речь пойдет о научных разработках, благодаря которым возможно появление альтернативных отраслей питания. Эксперты представят результаты последних исследований в изучении человеческого организма, рассмотрят проблемы метаболизма и потенциала пищевых привычек потребителей в связи с распространением коронавирусной инфекции.Сочетаются ли новые технологии в пищевом производстве с защитой окружающей среды? Обеспечивают ли новые продукты сбалансированный рацион? Какие наиболее яркие стартапы меняют пищевую индустрию? На что обращают внимание инвесторы? Как потребители реагируют на функциональные и альтернативные продукты питания?Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы