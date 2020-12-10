https://ria.ru/20201210/povozka-bez-loshadey-tayskiy-umelets-smasteril-repliku-brichki-19-veka-1588658032.html

Повозка без лошадей: тайский умелец смастерил реплику брички 19 века

Повозка без лошадей: тайский умелец смастерил реплику брички 19 века

Тайский умелец создал копию гужевой брички 19 века, которая приводится в движение мотоциклетным двигателем. Такая же повозка, только запряженная лошадьми, курсировала по улицам два столетия назад. Каркас мастер купил в соседней провинции, шасси и деревянные колеса изготовил вручную.

2020-12-10T18:51

2020-12-10T18:51

2020-12-10T18:51

таиланд

видео

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Это не первая раритетная копия, которую сделал мужчина. Семь лет назад он побывал на выставке старинных автомобилей и был так впечатлен, что ушел с завода, где работал плотником, и стал создавать винтажные копии.

таиланд

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Повозка без лошадей: тайский умелец смастерил реплику брички 19 века Тайский умелец создал копию гужевой брички 19 века, которая приводится в движение мотоциклетным двигателем. Такая же повозка, только запряженная лошадьми, курсировала по улицам два столетия назад. Каркас мастер купил в соседней провинции, шасси и деревянные колеса изготовил вручную. Это не первая раритетная копия, которую сделал мужчина. Семь лет назад он побывал на выставке старинных автомобилей и был так впечатлен, что ушел с завода, где работал плотником, и стал создавать винтажные копии. 2020-12-10T18:51 true PT1M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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