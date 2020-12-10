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Повозка без лошадей: тайский умелец смастерил реплику брички 19 века
Повозка без лошадей: тайский умелец смастерил реплику брички 19 века
Тайский умелец создал копию гужевой брички 19 века, которая приводится в движение мотоциклетным двигателем. Такая же повозка, только запряженная лошадьми, курсировала по улицам два столетия назад. Каркас мастер купил в соседней провинции, шасси и деревянные колеса изготовил вручную.
2020-12-10T18:51
2020-12-10T18:51
таиланд
видео
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Это не первая раритетная копия, которую сделал мужчина. Семь лет назад он побывал на выставке старинных автомобилей и был так впечатлен, что ушел с завода, где работал плотником, и стал создавать винтажные копии.
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353
60
Повозка без лошадей: тайский умелец смастерил реплику брички 19 века
Тайский умелец создал копию гужевой брички 19 века, которая приводится в движение мотоциклетным двигателем. Такая же повозка, только запряженная лошадьми, курсировала по улицам два столетия назад. Каркас мастер купил в соседней провинции, шасси и деревянные колеса изготовил вручную. Это не первая раритетная копия, которую сделал мужчина. Семь лет назад он побывал на выставке старинных автомобилей и был так впечатлен, что ушел с завода, где работал плотником, и стал создавать винтажные копии.
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видео, таиланд, видео
Повозка без лошадей: тайский умелец смастерил реплику брички 19 века
Тайский умелец создал копию гужевой брички 19 века, которая приводится в движение мотоциклетным двигателем. Такая же повозка, только запряженная лошадьми, курсировала по улицам два столетия назад. Каркас мастер купил в соседней провинции, шасси и деревянные колеса изготовил вручную.
2020-12-10T18:51
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Повозка без лошадей: тайский умелец смастерил реплику брички 19 века

18:51 10.12.2020
 
Читать ria.ru в
Тайский умелец создал копию гужевой брички 19 века, которая приводится в движение мотоциклетным двигателем. Такая же повозка, только запряженная лошадьми, курсировала по улицам два столетия назад. Каркас мастер купил в соседней провинции, шасси и деревянные колеса изготовил вручную.
Это не первая раритетная копия, которую сделал мужчина. Семь лет назад он побывал на выставке старинных автомобилей и был так впечатлен, что ушел с завода, где работал плотником, и стал создавать винтажные копии.
 
ТаиландВидео
 
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