https://ria.ru/20201210/osvobozhdenie-1588621966.html

Захарова прокомментировала освобождение россиян в Ливии

Захарова прокомментировала освобождение россиян в Ливии

Российская сторона выразила удовлетворение освобождением в Ливии Максима Шугалея и Самера Суэйфана, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T16:24

2020-12-10T16:24

2020-12-10T16:24

александр малькевич

мария захарова

триполи

ливия

в мире

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Российская сторона выразила удовлетворение освобождением в Ливии Максима Шугалея и Самера Суэйфана, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее о том, что россияне освобождены, сообщил РИА Новости член Общественной палаты РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич. Также в своем Telegram-канале Малькевич сообщил, что освобождение россиян стало возможным благодаря работе Минобороны РФ и МИД РФ.По словам Захаровой, Шугалея и Суэйфана передали представителю МИД РФ в аэропорту Триполи.Ранее информированный ливийский источник сообщил РИА Новости, что самолет с российскими гражданами уже вылетел из Триполи. Ливийская сторона не выдвинула никаких условий России в обмен на освобождение Шугалея и Суэйфана, добавил он.Шугалей и Суэйфан были задержаны в Ливии в мае 2019 года. Глава отдела уголовных расследований при генеральном прокуроре Ливии утверждал, что россиян задержали в Триполи за попытку повлиять на предстоящие выборы, эти утверждения опровергались российской стороной.

https://ria.ru/20201209/obvinenie-1588486249.html

триполи

ливия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр малькевич, мария захарова, триполи, ливия, в мире