Захарова прокомментировала освобождение россиян в Ливии
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Российская сторона выразила удовлетворение освобождением в Ливии Максима Шугалея и Самера Суэйфана, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее о том, что россияне освобождены, сообщил РИА Новости член Общественной палаты РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич. Также в своем Telegram-канале Малькевич сообщил, что освобождение россиян стало возможным благодаря работе Минобороны РФ и МИД РФ.
"С российской стороны было выражено удовлетворение данным решением ливийских властей, высказана признательность всем тем, кто оказывал содействие в освобождении российских граждан", - сказала Захарова на брифинге в Москве. Она также назвала это "чрезвычайно хорошей новостью".
По словам Захаровой, Шугалея и Суэйфана передали представителю МИД РФ в аэропорту Триполи.
Ранее информированный ливийский источник сообщил РИА Новости, что самолет с российскими гражданами уже вылетел из Триполи. Ливийская сторона не выдвинула никаких условий России в обмен на освобождение Шугалея и Суэйфана, добавил он.
Шугалей и Суэйфан были задержаны в Ливии в мае 2019 года. Глава отдела уголовных расследований при генеральном прокуроре Ливии утверждал, что россиян задержали в Триполи за попытку повлиять на предстоящие выборы, эти утверждения опровергались российской стороной.