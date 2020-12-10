https://ria.ru/20201210/obvinenie-1588630162.html

Жительнице Саратова предъявили обвинение в убийстве знакомой и ее дочери

Жительнице Саратова предъявили обвинение в убийстве знакомой и ее дочери

Следствие предъявило обвинение жительнице Саратова, арестованной по делу об убийстве знакомой и ее четырехлетней дочери, сообщило в четверг региональное... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T16:56

2020-12-10T16:56

2020-12-10T16:56

саратов

происшествия

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САРАТОВ, 10 дек - РИА Новости. Следствие предъявило обвинение жительнице Саратова, арестованной по делу об убийстве знакомой и ее четырехлетней дочери, сообщило в четверг региональное управление СК РФ.Вечером 29 ноября в квартире дома по улице Чернышевского в Саратове были обнаружены тела 38-летней женщины и ее четырехлетней дочери с множественными ножевыми ранениями. По делу задержали 53-летнюю местную жительницу, которая, по версии следствия, пришла в гости, но в ходе ссоры зарезала хозяйку квартиры и ее дочь, а затем похитила оттуда ювелирные украшения и банковскую карту и сняла с нее 70 тысяч рублей.По данным Волжского райсуда Саратова, по этому делу арестована Елена Щеренко. Источник РИА Новости в силовых структурах ранее уточнил, что она является учителем физкультуры в местном лицее, тренером по армрестлингу, имеет звание мастера спорта по гимнастике, а в 1999-2013 годах была заместителем декана по воспитательной работе в Саратовском государственном техническом университете.

https://ria.ru/20201210/mladenets-1588566183.html

саратов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саратов, происшествия