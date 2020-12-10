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Жительнице Саратова предъявили обвинение в убийстве знакомой и ее дочери
Жительнице Саратова предъявили обвинение в убийстве знакомой и ее дочери
Следствие предъявило обвинение жительнице Саратова, арестованной по делу об убийстве знакомой и ее четырехлетней дочери, сообщило в четверг региональное... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T16:56
2020-12-10T16:56
2020-12-10T16:56
саратов
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САРАТОВ, 10 дек - РИА Новости. Следствие предъявило обвинение жительнице Саратова, арестованной по делу об убийстве знакомой и ее четырехлетней дочери, сообщило в четверг региональное управление СК РФ.Вечером 29 ноября в квартире дома по улице Чернышевского в Саратове были обнаружены тела 38-летней женщины и ее четырехлетней дочери с множественными ножевыми ранениями. По делу задержали 53-летнюю местную жительницу, которая, по версии следствия, пришла в гости, но в ходе ссоры зарезала хозяйку квартиры и ее дочь, а затем похитила оттуда ювелирные украшения и банковскую карту и сняла с нее 70 тысяч рублей.По данным Волжского райсуда Саратова, по этому делу арестована Елена Щеренко. Источник РИА Новости в силовых структурах ранее уточнил, что она является учителем физкультуры в местном лицее, тренером по армрестлингу, имеет звание мастера спорта по гимнастике, а в 1999-2013 годах была заместителем декана по воспитательной работе в Саратовском государственном техническом университете.
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саратов, происшествия
САРАТОВ, 10 дек - РИА Новости.
Следствие предъявило обвинение жительнице Саратова
, арестованной по делу об убийстве знакомой и ее четырехлетней дочери, сообщило в четверг региональное управление СК РФ.
Вечером 29 ноября в квартире дома по улице Чернышевского в Саратове были обнаружены тела 38-летней женщины и ее четырехлетней дочери с множественными ножевыми ранениями. По делу задержали 53-летнюю местную жительницу, которая, по версии следствия, пришла в гости, но в ходе ссоры зарезала хозяйку квартиры и ее дочь, а затем похитила оттуда ювелирные украшения и банковскую карту и сняла с нее 70 тысяч рублей.
"Следователями СК на основе собранных по делу доказательств 53-летней подозреваемой предъявлено обвинение в совершении убийства двух лиц, в том числе малолетнего ребенка. Версия обвиняемой об обстоятельствах произошедшего будет тщательно проверена следственным путем. На основе собранных доказательств будет дана полная юридическая оценка ее действиям", - говорится в сообщении.
По данным Волжского райсуда Саратова, по этому делу арестована Елена Щеренко. Источник РИА Новости в силовых структурах ранее уточнил, что она является учителем физкультуры в местном лицее, тренером по армрестлингу, имеет звание мастера спорта по гимнастике, а в 1999-2013 годах была заместителем декана по воспитательной работе в Саратовском государственном техническом университете.