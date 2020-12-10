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Легойда назвал образование в области религии "прививкой от радикализма"
Легойда назвал образование в области религии "прививкой от радикализма"
Образование в религозной сфере становится "прививкой от псевдорелигиозного радикализма", поэтому важно, чтобы у людей была возможность его получить, заявил в... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T17:40
2020-12-10T17:40
2020-12-11T02:06
религия и мировоззрение
религия
московский патриархат
новости - религия и мировоззрение
владимир легойда
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Образование в религозной сфере становится "прививкой от псевдорелигиозного радикализма", поэтому важно, чтобы у людей была возможность его получить, заявил в четверг председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда."Образование в религиозной сфере, в области религиозной культуры – это прививка от возможного псевдорелигиозного радикализма. Нам очень важно отстаивать необходимость (религиозного – ред.) образования в системе образования", - сказал Легойда на онлайн-конференции "Модерирование межэтнических и межрелигиозных отношений в светском государстве", которая прошла на базе Общественной палаты РФ.Он отметил, что традиционные религии всегда осуждают экстремизм.Позже в синодальном отделе уточнили, что под "образованием в религиозной сфере" понимается, например, курс Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) в школе или курс теологии в вузе.
https://ria.ru/20201123/ekstremizm-1585971448.html
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религия, московский патриархат, новости - религия и мировоззрение, владимир легойда
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Образование в религозной сфере становится "прививкой от псевдорелигиозного радикализма", поэтому важно, чтобы у людей была возможность его получить, заявил в четверг председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
"Образование в религиозной сфере, в области религиозной культуры – это прививка от возможного псевдорелигиозного радикализма. Нам очень важно отстаивать необходимость (религиозного – ред.) образования в системе образования", - сказал Легойда на онлайн-конференции "Модерирование межэтнических и межрелигиозных отношений в светском государстве", которая прошла на базе Общественной палаты РФ.
Он отметил, что традиционные религии всегда осуждают экстремизм.
Позже в синодальном отделе уточнили, что под "образованием в религиозной сфере" понимается, например, курс Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) в школе или курс теологии в вузе.