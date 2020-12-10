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СК проверит информацию о мошенничестве с квартирой режиссера Пелешяна
СК проверит информацию о мошенничестве с квартирой режиссера Пелешяна
Следователи проверят информацию СМИ о мошенничестве с московской квартирой 82-летнего режиссера Артавазда Пелешяна, сообщила старший помощник руководителя ГСУ... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T13:44
2020-12-10T13:44
юлия иванова
андрей кончаловский
следственный комитет россии (ск рф)
москва
армения
происшествия
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Следователи проверят информацию СМИ о мошенничестве с московской квартирой 82-летнего режиссера Артавазда Пелешяна, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.В одном из СМИ была публикована информация, что квартира режиссера, которая находится в центре Москвы, была продана в мае 2010 года. При этом отмечается, что его семья не заключала никаких сделок купли-продажи."Организована доследственная проверка по сообщению, выявленному в средствах массовой информации, о возможном мошенничестве с квартирой режиссера Артавазда Пелешяна", - сказала Иванова.Она отметила, что следователи проверят все изложенные сведения, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.Артавазд Пелешян – народный артист Армении, заслуженный деятель искусств РФ. В фильме "Сибириада" (1978) Андрея Кончаловского был режиссёром хроникальных сюжетов.
https://ria.ru/20201207/loza-1588001928.html
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юлия иванова, андрей кончаловский, следственный комитет россии (ск рф), москва, армения, происшествия

СК проверит информацию о мошенничестве с квартирой режиссера Пелешяна

13:44 10.12.2020
 
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Следователи проверят информацию СМИ о мошенничестве с московской квартирой 82-летнего режиссера Артавазда Пелешяна, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
В одном из СМИ была публикована информация, что квартира режиссера, которая находится в центре Москвы, была продана в мае 2010 года. При этом отмечается, что его семья не заключала никаких сделок купли-продажи.
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"Организована доследственная проверка по сообщению, выявленному в средствах массовой информации, о возможном мошенничестве с квартирой режиссера Артавазда Пелешяна", - сказала Иванова.
Она отметила, что следователи проверят все изложенные сведения, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Артавазд Пелешян – народный артист Армении, заслуженный деятель искусств РФ. В фильме "Сибириада" (1978) Андрея Кончаловского был режиссёром хроникальных сюжетов.
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Юлия ИвановаАндрей КончаловскийСледственный комитет России (СК РФ)МоскваАрменияПроисшествия
 
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