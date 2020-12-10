https://ria.ru/20201210/moshennichestvo-1588589196.html

СК проверит информацию о мошенничестве с квартирой режиссера Пелешяна

СК проверит информацию о мошенничестве с квартирой режиссера Пелешяна

Следователи проверят информацию СМИ о мошенничестве с московской квартирой 82-летнего режиссера Артавазда Пелешяна, сообщила старший помощник руководителя ГСУ... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T13:44

2020-12-10T13:44

2020-12-10T13:44

юлия иванова

андрей кончаловский

следственный комитет россии (ск рф)

москва

армения

происшествия

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Следователи проверят информацию СМИ о мошенничестве с московской квартирой 82-летнего режиссера Артавазда Пелешяна, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.В одном из СМИ была публикована информация, что квартира режиссера, которая находится в центре Москвы, была продана в мае 2010 года. При этом отмечается, что его семья не заключала никаких сделок купли-продажи."Организована доследственная проверка по сообщению, выявленному в средствах массовой информации, о возможном мошенничестве с квартирой режиссера Артавазда Пелешяна", - сказала Иванова.Она отметила, что следователи проверят все изложенные сведения, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.Артавазд Пелешян – народный артист Армении, заслуженный деятель искусств РФ. В фильме "Сибириада" (1978) Андрея Кончаловского был режиссёром хроникальных сюжетов.

https://ria.ru/20201207/loza-1588001928.html

https://realty.ria.ru/20201127/moshenniki-1586558672.html

москва

армения

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юлия иванова, андрей кончаловский, следственный комитет россии (ск рф), москва, армения, происшествия