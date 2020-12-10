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Рязанская область
Рязанская область
https://ria.ru/20201210/lekarstva-1588654761.html
Рязанская область получит допсредства на лекарства для больных COVID-19
Рязанская область получит допсредства на лекарства для больных COVID-19
Рязанская область получит из резервного фонда правительства РФ дополнительные средства на лекарства для лечения амбулаторных пациентов с COVID-19, сообщает в... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T18:33
2020-12-10T18:33
рязанская область
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николай любимов
здоровье - общество
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владимир путин
рязанская область
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РЯЗАНЬ, 10 дек - РИА Новости. Рязанская область получит из резервного фонда правительства РФ дополнительные средства на лекарства для лечения амбулаторных пациентов с COVID-19, сообщает в четверг облправительство.Комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила 10 декабря предложение о выделении Рязанской области дополнительных средств на приобретение лекарств для лечения пациентов с COVID-19, получающих медпомощь в амбулаторных условиях.По словам председателя комитета по бюджету и налогам Государственной думы РФ, депутата Госдумы от Рязанской области Андрея Макарова, региону из резервного фонда правительства России выделят дополнительные средства. В частности, в январе 2021 года – чуть более 23 миллионов рублей."В период пандемии регион получает серьезную федеральную поддержку. Важно, что новые средства, которые придут в область, будут направлены на обеспечение бесплатными лекарствами пациентов с COVID-19, проходящих лечение на дому. Это поручение президента России Владимира Путина. В Рязанской области уже ведется работа в этом направлении, и дополнительные средства из резервного фонда правительства РФ позволят осуществлять ее с максимальным эффектом", - отметил губернатор региона Николай Любимов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, николай любимов, здоровье - общество, госдума рф, владимир путин, рязанская область, общество

Рязанская область получит допсредства на лекарства для больных COVID-19

18:33 10.12.2020
 
© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинский работник в ГБУЗ "Волгоградская областная инфекционная больница №2" в Волгоградской области
Медицинский работник в ГБУЗ Волгоградская областная инфекционная больница №2 в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
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РЯЗАНЬ, 10 дек - РИА Новости. Рязанская область получит из резервного фонда правительства РФ дополнительные средства на лекарства для лечения амбулаторных пациентов с COVID-19, сообщает в четверг облправительство.
Комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила 10 декабря предложение о выделении Рязанской области дополнительных средств на приобретение лекарств для лечения пациентов с COVID-19, получающих медпомощь в амбулаторных условиях.
По словам председателя комитета по бюджету и налогам Государственной думы РФ, депутата Госдумы от Рязанской области Андрея Макарова, региону из резервного фонда правительства России выделят дополнительные средства. В частности, в январе 2021 года – чуть более 23 миллионов рублей.
"В период пандемии регион получает серьезную федеральную поддержку. Важно, что новые средства, которые придут в область, будут направлены на обеспечение бесплатными лекарствами пациентов с COVID-19, проходящих лечение на дому. Это поручение президента России Владимира Путина. В Рязанской области уже ведется работа в этом направлении, и дополнительные средства из резервного фонда правительства РФ позволят осуществлять ее с максимальным эффектом", - отметил губернатор региона Николай Любимов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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