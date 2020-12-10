Рязанская область получит допсредства на лекарства для больных COVID-19
© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинский работник в ГБУЗ "Волгоградская областная инфекционная больница №2" в Волгоградской области
РЯЗАНЬ, 10 дек - РИА Новости. Рязанская область получит из резервного фонда правительства РФ дополнительные средства на лекарства для лечения амбулаторных пациентов с COVID-19, сообщает в четверг облправительство.
Комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила 10 декабря предложение о выделении Рязанской области дополнительных средств на приобретение лекарств для лечения пациентов с COVID-19, получающих медпомощь в амбулаторных условиях.
По словам председателя комитета по бюджету и налогам Государственной думы РФ, депутата Госдумы от Рязанской области Андрея Макарова, региону из резервного фонда правительства России выделят дополнительные средства. В частности, в январе 2021 года – чуть более 23 миллионов рублей.
"В период пандемии регион получает серьезную федеральную поддержку. Важно, что новые средства, которые придут в область, будут направлены на обеспечение бесплатными лекарствами пациентов с COVID-19, проходящих лечение на дому. Это поручение президента России Владимира Путина. В Рязанской области уже ведется работа в этом направлении, и дополнительные средства из резервного фонда правительства РФ позволят осуществлять ее с максимальным эффектом", - отметил губернатор региона Николай Любимов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.