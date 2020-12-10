https://ria.ru/20201210/koronavirus-1588592319.html

Трутнев поручил снабдить Дальний Восток средствами для борьбы с COVID-19

Трутнев поручил снабдить Дальний Восток средствами для борьбы с COVID-19

Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил профильным министерствам обеспечить необходимый объем медицинского оборудования и средств для... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T13:59

2020-12-10T13:59

2020-12-10T13:59

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

юрий трутнев

камчатский край

забайкальский край

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ВЛАДИВОСТОК, 10 дек - РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил профильным министерствам обеспечить необходимый объем медицинского оборудования и средств для борьбы с коронавирусом в регионах Дальнего Востока, сообщает пресс-служба аппарата полпреда.Вопрос борьбы с COVID-19 обсуждался на Совете округа под руководством Трутнева."По итогам обсуждения Юрий Трутнев поручил Минздраву России, Минфину России, Минпромторгу России, Минвостокразвития России совместно с дальневосточными регионами проанализировать потребности медицинских организаций в медицинских средствах и оборудовании, просчитать объем финансирования для их приобретения, запланировать средства для создания резерва средств индивидуальной защиты медицинских работников и медикаментов", - говорится в сообщении.Росздравнадзору поручено проконтролировать своевременность заключения контрактов по закупке и поставке лекарств. Аппарату полпредства предписано проверить своевременность и качество оказания медицинской помощи, наличие в учреждениях системы здравоохранения медицинских средств и оборудования в труднодоступных и удаленных территориях ДФО."По состоянию на 9 декабря в ДФО выявлено и подтверждено заболевание COVID-19 у 159,8 тысячи человек (1 957 на 100 тысяч населения, что на 12,5% выше аналогичного среднероссийского показателя). Как отметила заместитель руководителя Роспотребнадзора Елена Ежлова, наиболее высокие показатели заболеваемости на 100 тысяч населения зарегистрированы в Магаданской области, Камчатском крае, Сахалинской области", - отмечается в сообщении.В стадии снижения активности эпидемического процесса находится Чукотский автономный округ, в стадии стабилизации – Хабаровский, Приморский, Забайкальский края, Амурская, Магаданская, Сахалинская области и Бурятия, в стадии замедления роста – ЕАО.Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай сообщил, что в медицинских организациях Дальнего Востока в целом имеются в наличии необходимые лекарства для эффективного лечения коронавируса.Округ обеспечен автомобилями скорой помощи на 95% при их оснащенности изоляционными носилками на 68%. Дополнительная потребность составляет 179 машин и 14 изоляционных носилок.Общая обеспеченность медикаментами медучреждений составляет 90% при среднем запасе на 31 день. Вместе с тем, из-за повышения спроса в ряде регионов сохраняется периодически возникающий дефицит лекарств, отмечают в аппарате.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201210/koronavirus-1588566797.html

камчатский край

забайкальский край

магаданская область

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), юрий трутнев, камчатский край, забайкальский край, магаданская область, общество