https://ria.ru/20201210/koronavirus-1588557008.html

В России за сутки выписали 25 877 человек после COVID-19

В России за сутки выписали 25 877 человек после COVID-19

За сутки в РФ выписаны после COVID-19 25 877 человек, за все время - 2 033 669, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T11:15

2020-12-10T11:15

2020-12-10T11:15

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны после COVID-19 25 877 человек, за все время - 2 033 669, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 25 877 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 2 033 669", - говорится в сообщении.В частности, 5 820 человек выписаны в Москве, 1 918 - в Санкт-Петербурге, в Подмосковье - 830.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201210/koronavirus-1588556474.html

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