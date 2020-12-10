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В Москве за сутки госпитализировали 1663 человека с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 1663 человека с коронавирусом
За последние сутки в Москве госпитализировано 1663 пациента с COVID-19, на ИВЛ в больницах находится 493 человека, сообщает столичный оперативный штаб по... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T11:14
2020-12-10T11:14
2020-12-10T11:22
распространение нового коронавируса
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализировано 1663 пациента с COVID-19, на ИВЛ в больницах находится 493 человека, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В столице подтверждено 6730 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1663 пациента с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 493 человека", - говорится в сообщении.Отмечается, что 12,5% среди заболевших - дети, 40,4% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,1% – от 46 до 65 лет, еще 11% - от 66 до 79 лет. Также 4% среди заболевших люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество