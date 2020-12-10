https://ria.ru/20201210/koronavirus-1588556474.html

Названы регионы с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19 за сутки

Названы регионы с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19 за сутки

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксировали в Ханты-Мансийском автономном округе - 0,6%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T11:13

2020-12-10T11:13

2020-12-10T11:13

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

ханты-мансийский автономный округ

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксировали в Ханты-Мансийском автономном округе - 0,6%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Темп прироста в 0,8% зарегистрирован в Ингушетии, Нижегородской области, Северной Осетии, Иркутской области, Мордовии, Тюменской области, Алтайском крае, Свердловской области, Ставропольском крае, Кемеровской области, Краснодарском крае, Татарстане.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

ханты-мансийский автономный округ

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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