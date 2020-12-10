Названы регионы с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19 за сутки
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксировали в Ханты-Мансийском автономном округе - 0,6%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ханты-Мансийский автономный округ - 0,6%, 2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Республика Тыва, Карачаево-Черкесская Республика, Ненецкий автономный округ, Кабардино-Балкарская Республика, Оренбургская область, Республика Марий Эл, Новосибирская область, Республика Дагестан - 0,7%", - говорится в сообщении.
Темп прироста в 0,8% зарегистрирован в Ингушетии, Нижегородской области, Северной Осетии, Иркутской области, Мордовии, Тюменской области, Алтайском крае, Свердловской области, Ставропольском крае, Кемеровской области, Краснодарском крае, Татарстане.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.