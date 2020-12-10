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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201210/koronavirus-1588556263.html
В России за сутки умерли 562 пациента с коронавирусом
В России за сутки умерли 562 пациента с коронавирусом
За сутки в РФ подтверждены 562 смерти людей с COVID-19, за все время - 45 280, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T11:12
2020-12-10T11:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 562 смерти людей с COVID-19, за все время - 45 280, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 562 летальных случая... За весь период по России умерло 45 280 человек", - говорится в сообщении.В частности, 79 смертей подтверждены в Санкт-Петербурге, 74 - в Москве, 32 - в Подмосковье.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

В России за сутки умерли 562 пациента с коронавирусом

11:12 10.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений БиятовАвтомобиль скорой медицинской помощи у городской клинической больницы №40 в Коммунарке
Автомобиль скорой медицинской помощи у городской клинической больницы №40 в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 562 смерти людей с COVID-19, за все время - 45 280, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 562 летальных случая... За весь период по России умерло 45 280 человек", - говорится в сообщении.
В частности, 79 смертей подтверждены в Санкт-Петербурге, 74 - в Москве, 32 - в Подмосковье.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
 
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