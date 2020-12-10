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В России за сутки умерли 562 пациента с коронавирусом
В России за сутки умерли 562 пациента с коронавирусом
За сутки в РФ подтверждены 562 смерти людей с COVID-19, за все время - 45 280, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T11:12
2020-12-10T11:12
2020-12-10T11:12
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 562 смерти людей с COVID-19, за все время - 45 280, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 562 летальных случая... За весь период по России умерло 45 280 человек", - говорится в сообщении.В частности, 79 смертей подтверждены в Санкт-Петербурге, 74 - в Москве, 32 - в Подмосковье.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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