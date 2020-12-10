https://ria.ru/20201210/konkurs-1588685888.html

Гранд-финал "Цифрового прорыва" определил 13 ИT-решений для тестирования

Гранд-финал "Цифрового прорыва" определил 13 ИT-решений для тестирования

Тринадцать ИT-разработок победителей конкурса "Цифровой прорыв" отобраны для тестирования совместно с партнерами этого флагманского проекта президентской... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T21:53

2020-12-10T21:53

2020-12-10T21:53

россия

цифровизация

технологии

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Тринадцать ИT-разработок победителей конкурса "Цифровой прорыв" отобраны для тестирования совместно с партнерами этого флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщает пресс-служба АНО "РВ".Самые перспективные ИT-решения были определены по итогам встреч команд-победителей с топ-менеджерами корпораций и руководителями федеральных ведомств, которым специалисты представляли свои проекты, созданные в рамках финала конкурса 27-29 ноября. Презентация прошла в рамках Гранд-финала конкурса, который завершился в Москве и подвел итоги второго сезона "Цифрового прорыва". По словам генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова, победители "Цифрового прорыва" – "это первоклассные IT-специалисты, и для нас особенно важно, чтобы история команд и их разработок не заканчивалась на хакатонах"."По итогам Гранд-финала команды и партнеры договорились о совместном тестировании 13 решений, участники шести команд получили предложения по трудоустройству и приглашения на стажировки от крупнейших российских корпораций. С подавляющим большинством оставшихся команд продолжатся переговоры – уверен, историй успеха станет еще больше", – сказал Комиссаров.Реализация отобранных для тестирования цифровых продуктов может оказать влияние на самые разные сферы – от здравоохранения до электроэнергетики.Второй сезон конкурса "Цифровой прорыв" объединил более 93 тысяч пользователей. Более 45,5 тысяч россиян из 85 регионов приняли участие в отборочных соревнованиях. В финал вышли 1249 лучших ИT-специалистов из более чем 70 регионов России – победители онлайн-чемпионата по анализу данных и машинному обучению и участники, вошедшие в шорт-листы региональных хакатонов в восьми федеральных округах. По итогам конкурса были определены 45 команд-победителей.Оператором конкурса "Цифровой прорыв" выступила Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Проект реализуется при поддержке Почты России, "Росатома", Газпромбанка, ПАО "Россети", Сбера, "Ассоциации больших данных", ПАО "Ростелеком".

https://ria.ru/20201019/polufinal-1580489291.html

https://ria.ru/20201005/khakaton-1578311136.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, цифровизация, технологии