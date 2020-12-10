https://ria.ru/20201210/konkurs-1588685888.html
Гранд-финал "Цифрового прорыва" определил 13 ИT-решений для тестирования
Гранд-финал "Цифрового прорыва" определил 13 ИT-решений для тестирования
Тринадцать ИT-разработок победителей конкурса "Цифровой прорыв" отобраны для тестирования совместно с партнерами этого флагманского проекта президентской... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T21:53
2020-12-10T21:53
2020-12-10T21:53
россия
цифровизация
технологии
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Тринадцать ИT-разработок победителей конкурса "Цифровой прорыв" отобраны для тестирования совместно с партнерами этого флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщает пресс-служба АНО "РВ".Самые перспективные ИT-решения были определены по итогам встреч команд-победителей с топ-менеджерами корпораций и руководителями федеральных ведомств, которым специалисты представляли свои проекты, созданные в рамках финала конкурса 27-29 ноября. Презентация прошла в рамках Гранд-финала конкурса, который завершился в Москве и подвел итоги второго сезона "Цифрового прорыва". По словам генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова, победители "Цифрового прорыва" – "это первоклассные IT-специалисты, и для нас особенно важно, чтобы история команд и их разработок не заканчивалась на хакатонах"."По итогам Гранд-финала команды и партнеры договорились о совместном тестировании 13 решений, участники шести команд получили предложения по трудоустройству и приглашения на стажировки от крупнейших российских корпораций. С подавляющим большинством оставшихся команд продолжатся переговоры – уверен, историй успеха станет еще больше", – сказал Комиссаров.Реализация отобранных для тестирования цифровых продуктов может оказать влияние на самые разные сферы – от здравоохранения до электроэнергетики.Второй сезон конкурса "Цифровой прорыв" объединил более 93 тысяч пользователей. Более 45,5 тысяч россиян из 85 регионов приняли участие в отборочных соревнованиях. В финал вышли 1249 лучших ИT-специалистов из более чем 70 регионов России – победители онлайн-чемпионата по анализу данных и машинному обучению и участники, вошедшие в шорт-листы региональных хакатонов в восьми федеральных округах. По итогам конкурса были определены 45 команд-победителей.Оператором конкурса "Цифровой прорыв" выступила Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Проект реализуется при поддержке Почты России, "Росатома", Газпромбанка, ПАО "Россети", Сбера, "Ассоциации больших данных", ПАО "Ростелеком".
https://ria.ru/20201019/polufinal-1580489291.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, цифровизация, технологии
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Тринадцать ИT-разработок победителей конкурса "Цифровой прорыв" отобраны для тестирования совместно с партнерами этого флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщает пресс-служба АНО "РВ".
Самые перспективные ИT-решения были определены по итогам встреч команд-победителей с топ-менеджерами корпораций и руководителями федеральных ведомств, которым специалисты представляли свои проекты, созданные в рамках финала конкурса 27-29 ноября. Презентация прошла в рамках Гранд-финала конкурса, который завершился в Москве
и подвел итоги второго сезона "Цифрового прорыва".
По словам генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова
, победители "Цифрового прорыва" – "это первоклассные IT-специалисты, и для нас особенно важно, чтобы история команд и их разработок не заканчивалась на хакатонах".
"По итогам Гранд-финала команды и партнеры договорились о совместном тестировании 13 решений, участники шести команд получили предложения по трудоустройству и приглашения на стажировки от крупнейших российских корпораций. С подавляющим большинством оставшихся команд продолжатся переговоры – уверен, историй успеха станет еще больше", – сказал Комиссаров.
Реализация отобранных для тестирования цифровых продуктов может оказать влияние на самые разные сферы – от здравоохранения до электроэнергетики.
Второй сезон конкурса "Цифровой прорыв" объединил более 93 тысяч пользователей. Более 45,5 тысяч россиян из 85 регионов приняли участие в отборочных соревнованиях. В финал вышли 1249 лучших ИT-специалистов из более чем 70 регионов России – победители онлайн-чемпионата по анализу данных и машинному обучению и участники, вошедшие в шорт-листы региональных хакатонов в восьми федеральных округах. По итогам конкурса были определены 45 команд-победителей.
Оператором конкурса "Цифровой прорыв" выступила Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК
). Проект реализуется при поддержке Почты России
, "Росатома
", Газпромбанка
, ПАО "Россети", Сбера
, "Ассоциации больших данных", ПАО "Ростелеком
".