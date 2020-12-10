Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201210/konkurs-1588685888.html
Гранд-финал "Цифрового прорыва" определил 13 ИT-решений для тестирования
Гранд-финал "Цифрового прорыва" определил 13 ИT-решений для тестирования
Тринадцать ИT-разработок победителей конкурса "Цифровой прорыв" отобраны для тестирования совместно с партнерами этого флагманского проекта президентской... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T21:53
2020-12-10T21:53
россия
цифровизация
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571020469_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_39c409b64a68f9b7897dea1d153c71ce.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Тринадцать ИT-разработок победителей конкурса "Цифровой прорыв" отобраны для тестирования совместно с партнерами этого флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщает пресс-служба АНО "РВ".Самые перспективные ИT-решения были определены по итогам встреч команд-победителей с топ-менеджерами корпораций и руководителями федеральных ведомств, которым специалисты представляли свои проекты, созданные в рамках финала конкурса 27-29 ноября. Презентация прошла в рамках Гранд-финала конкурса, который завершился в Москве и подвел итоги второго сезона "Цифрового прорыва". По словам генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова, победители "Цифрового прорыва" – "это первоклассные IT-специалисты, и для нас особенно важно, чтобы история команд и их разработок не заканчивалась на хакатонах"."По итогам Гранд-финала команды и партнеры договорились о совместном тестировании 13 решений, участники шести команд получили предложения по трудоустройству и приглашения на стажировки от крупнейших российских корпораций. С подавляющим большинством оставшихся команд продолжатся переговоры – уверен, историй успеха станет еще больше", – сказал Комиссаров.Реализация отобранных для тестирования цифровых продуктов может оказать влияние на самые разные сферы – от здравоохранения до электроэнергетики.Второй сезон конкурса "Цифровой прорыв" объединил более 93 тысяч пользователей. Более 45,5 тысяч россиян из 85 регионов приняли участие в отборочных соревнованиях. В финал вышли 1249 лучших ИT-специалистов из более чем 70 регионов России – победители онлайн-чемпионата по анализу данных и машинному обучению и участники, вошедшие в шорт-листы региональных хакатонов в восьми федеральных округах. По итогам конкурса были определены 45 команд-победителей.Оператором конкурса "Цифровой прорыв" выступила Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Проект реализуется при поддержке Почты России, "Росатома", Газпромбанка, ПАО "Россети", Сбера, "Ассоциации больших данных", ПАО "Ростелеком".
https://ria.ru/20201019/polufinal-1580489291.html
https://ria.ru/20201005/khakaton-1578311136.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571020469_455:0:1895:1080_1920x0_80_0_0_32fa5eda0d9dbd0066fe6f0bb5299f2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, цифровизация, технологии

Гранд-финал "Цифрового прорыва" определил 13 ИT-решений для тестирования

21:53 10.12.2020
 
© "Цифровой прорыв" Всероссийский конкурс "Цифровой прорыв"
Всероссийский конкурс Цифровой прорыв - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© "Цифровой прорыв"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Тринадцать ИT-разработок победителей конкурса "Цифровой прорыв" отобраны для тестирования совместно с партнерами этого флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщает пресс-служба АНО "РВ".
Самые перспективные ИT-решения были определены по итогам встреч команд-победителей с топ-менеджерами корпораций и руководителями федеральных ведомств, которым специалисты представляли свои проекты, созданные в рамках финала конкурса 27-29 ноября. Презентация прошла в рамках Гранд-финала конкурса, который завершился в Москве и подвел итоги второго сезона "Цифрового прорыва".
По словам генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова, победители "Цифрового прорыва" – "это первоклассные IT-специалисты, и для нас особенно важно, чтобы история команд и их разработок не заканчивалась на хакатонах".
"По итогам Гранд-финала команды и партнеры договорились о совместном тестировании 13 решений, участники шести команд получили предложения по трудоустройству и приглашения на стажировки от крупнейших российских корпораций. С подавляющим большинством оставшихся команд продолжатся переговоры – уверен, историй успеха станет еще больше", – сказал Комиссаров.
IT-волонтерство: реальная помощь виртуальными делам - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
19 октября, 14:45
Участники полуфинала "Цифрового прорыва" в ЦФО создали 100 ИТ-решений
Реализация отобранных для тестирования цифровых продуктов может оказать влияние на самые разные сферы – от здравоохранения до электроэнергетики.
Второй сезон конкурса "Цифровой прорыв" объединил более 93 тысяч пользователей. Более 45,5 тысяч россиян из 85 регионов приняли участие в отборочных соревнованиях. В финал вышли 1249 лучших ИT-специалистов из более чем 70 регионов России – победители онлайн-чемпионата по анализу данных и машинному обучению и участники, вошедшие в шорт-листы региональных хакатонов в восьми федеральных округах. По итогам конкурса были определены 45 команд-победителей.
Оператором конкурса "Цифровой прорыв" выступила Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Проект реализуется при поддержке Почты России, "Росатома", Газпромбанка, ПАО "Россети", Сбера, "Ассоциации больших данных", ПАО "Ростелеком".
Студенты обучают пенсионеров пользоваться сервисам - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 20:11
Хакатон "Цифрового прорыва" предложил IT-решения для соцсферы и бизнеса
 
РоссияЦифровизацияТехнологии
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:38Названы самые опасные распространители коронавируса
08:23В Минобороны рассказали о ходе вакцинации военнослужащих
08:23В Минобороны рассказали об "информационном саботаже" вакцины "Спутник V"
08:17Более десяти тысяч военнослужащих вакцинировали от коронавируса
08:16Среди военнослужащих нет отказавшихся от вакцинации "Спутником V"
08:14Трутнев считает, что отношение Путина к проекту моста на Сахалин меняется
08:12Трутнев проверит ситуацию с трудоустройством работников "Роснефти"
08:08Трутнев пообещал проверить цены на продукты на Дальнем Востоке
07:57Опубликованы уникальные документы об утраченных московских церквях
07:56Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
07:48В Якутию пришли пятидесятиградусные морозы
07:42Осужденного экс-мэра Петропавловска-Камчатского исключат из ЕР
07:22Джо Байден и Камала Харрис стали "Человеком года" по версии Time
07:10Кузнецова рассказала о планах по возвращению детей из Турции и Пакистана
07:02Зюганов готовит сборник анекдотов "Коронавирус" к Новому году
07:00Создатели "Черной пантеры — 2" не будут искать замену Чедвику Боузману
06:57Большой театр представил премьеру оперы "Искатели жемчуга"
06:28Врачи объяснили, почему не стоит носить маску на улице в мороз
06:26Освобожденные в Ливии россияне Шугалей и Суэйфан находятся в России
06:13В ПФР рассказали, на что обратить внимание при получении пенсии
Лента новостейМолния