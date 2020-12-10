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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20201210/konferentsiya-1588638856.html
Успешно прошла конференция РФ-КНР по научно-техническому сотрудничеству
Успешно прошла конференция РФ-КНР по научно-техническому сотрудничеству
В формате видеосвязи 9 декабря состоялась церемония закрытия Китайско-российской конференции-выставки по научно-техническому сотрудничеству. Она прошла в... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T17:34
2020-12-10T17:34
россия-китай: главное
китай
технологии
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МОСКВА, 10 дек — Проект "Россия-Китай: Главное". В формате видеосвязи 9 декабря состоялась церемония закрытия Китайско-российской конференции-выставки по научно-техническому сотрудничеству. Она прошла в онлайн-формате в период с сентября по декабрь 2020 года.С видеообращением к участникам мероприятия выступили заместитель министра науки и высшего образования России Наталья Бочарова и заместитель министра науки и техники КНР Хуан Вэй.Бочарова подчеркнула, что несмотря на вынужденные ограничения из-за эпидемии коронавируса, Китай и Россия продолжают укреплять уже достигнутые результаты сотрудничества в научно-технической сфере и находить новые возможности для развития двустороннего взаимодействия.На выставке российскими университетами и научными организациями были представлены около 300 научных проектов и разработок по таким направлениям как робототехника, биомедицинские технологии, экологическая безопасность, информационные технологии, агротехнологии. Также были презентованы образовательные проекты и программы подготовки профессиональных кадров.Кроме того, состоялось более 80 продуктивных двусторонних встреч, многие из которых уже перешли в стадию переговоров о заключении соглашений о сотрудничестве.
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китай, технологии

Успешно прошла конференция РФ-КНР по научно-техническому сотрудничеству

17:34 10.12.2020
 
© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек — Проект "Россия-Китай: Главное". В формате видеосвязи 9 декабря состоялась церемония закрытия Китайско-российской конференции-выставки по научно-техническому сотрудничеству. Она прошла в онлайн-формате в период с сентября по декабрь 2020 года.
С видеообращением к участникам мероприятия выступили заместитель министра науки и высшего образования России Наталья Бочарова и заместитель министра науки и техники КНР Хуан Вэй.
Бочарова подчеркнула, что несмотря на вынужденные ограничения из-за эпидемии коронавируса, Китай и Россия продолжают укреплять уже достигнутые результаты сотрудничества в научно-технической сфере и находить новые возможности для развития двустороннего взаимодействия.
На выставке российскими университетами и научными организациями были представлены около 300 научных проектов и разработок по таким направлениям как робототехника, биомедицинские технологии, экологическая безопасность, информационные технологии, агротехнологии. Также были презентованы образовательные проекты и программы подготовки профессиональных кадров.
Кроме того, состоялось более 80 продуктивных двусторонних встреч, многие из которых уже перешли в стадию переговоров о заключении соглашений о сотрудничестве.
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