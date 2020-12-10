https://ria.ru/20201210/konferentsiya-1588638856.html
Успешно прошла конференция РФ-КНР по научно-техническому сотрудничеству
Успешно прошла конференция РФ-КНР по научно-техническому сотрудничеству
В формате видеосвязи 9 декабря состоялась церемония закрытия Китайско-российской конференции-выставки по научно-техническому сотрудничеству. Она прошла в... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T17:34
2020-12-10T17:34
2020-12-10T17:34
россия-китай: главное
китай
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9614da8d323d1eb039012b5a8d80181b.jpg
МОСКВА, 10 дек — Проект "Россия-Китай: Главное". В формате видеосвязи 9 декабря состоялась церемония закрытия Китайско-российской конференции-выставки по научно-техническому сотрудничеству. Она прошла в онлайн-формате в период с сентября по декабрь 2020 года.С видеообращением к участникам мероприятия выступили заместитель министра науки и высшего образования России Наталья Бочарова и заместитель министра науки и техники КНР Хуан Вэй.Бочарова подчеркнула, что несмотря на вынужденные ограничения из-за эпидемии коронавируса, Китай и Россия продолжают укреплять уже достигнутые результаты сотрудничества в научно-технической сфере и находить новые возможности для развития двустороннего взаимодействия.На выставке российскими университетами и научными организациями были представлены около 300 научных проектов и разработок по таким направлениям как робототехника, биомедицинские технологии, экологическая безопасность, информационные технологии, агротехнологии. Также были презентованы образовательные проекты и программы подготовки профессиональных кадров.Кроме того, состоялось более 80 продуктивных двусторонних встреч, многие из которых уже перешли в стадию переговоров о заключении соглашений о сотрудничестве.
https://ria.ru/20201204/konkurs-1587667929.html
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_5d9a182a303adc355c1fc3bb04b1adbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, технологии
МОСКВА, 10 дек — Проект "Россия-Китай: Главное".
В формате видеосвязи 9 декабря состоялась церемония закрытия Китайско-российской конференции-выставки по научно-техническому сотрудничеству. Она прошла в онлайн-формате в период с сентября по декабрь 2020 года.
С видеообращением к участникам мероприятия выступили заместитель министра науки и высшего образования России Наталья Бочарова и заместитель министра науки и техники КНР Хуан Вэй.
Бочарова
подчеркнула, что несмотря на вынужденные ограничения из-за эпидемии коронавируса, Китай
и Россия продолжают укреплять уже достигнутые результаты сотрудничества в научно-технической сфере и находить новые возможности для развития двустороннего взаимодействия.
На выставке российскими университетами и научными организациями были представлены около 300 научных проектов и разработок по таким направлениям как робототехника, биомедицинские технологии, экологическая безопасность, информационные технологии, агротехнологии. Также были презентованы образовательные проекты и программы подготовки профессиональных кадров.
Кроме того, состоялось более 80 продуктивных двусторонних встреч, многие из которых уже перешли в стадию переговоров о заключении соглашений о сотрудничестве.