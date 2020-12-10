Круглый стол о путях урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе
14:12 10.12.2020 (обновлено: 15:30 10.12.2020)
11 декабря в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол на тему: "Урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе: взгляд из Москвы".
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Участники:
- профессор, почетный доктор МГИМО, экс-глава МИД Армении (2008-2018 гг.) Эдвард НАЛБАНДЯН;
- первый заместитель председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Государственной Думы РФ Константин ЗАТУЛИН;
- бывший глава посреднической миссии России, бывший полномочный представитель президента РФ по нагорно-карабахскому конфликту, бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от России Владимир КАЗИМИРОВ.
Эксперты обсудят вопросы, касающиеся предшествующего переговорного процесса, последствий последней войны, перспектив урегулирования.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- профессор, почетный доктор МГИМО, экс-глава МИД Армении (2008-2018 гг.) Эдвард НАЛБАНДЯН;
- первый заместитель председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Государственной Думы РФ Константин ЗАТУЛИН;
- бывший глава посреднической миссии России, бывший полномочный представитель президента РФ по нагорно-карабахскому конфликту, бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от России Владимир КАЗИМИРОВ.
Эксперты обсудят вопросы, касающиеся предшествующего переговорного процесса, последствий последней войны, перспектив урегулирования.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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