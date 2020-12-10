https://ria.ru/20201210/karabakh-1588595832.html

Круглый стол о путях урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе

Круглый стол о путях урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе

11 декабря в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол на тему: "Урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе: взгляд из Москвы".

2020-12-10T14:12

2020-12-10T14:12

2020-12-10T15:30

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Задать вопросУчастники:- профессор, почетный доктор МГИМО, экс-глава МИД Армении (2008-2018 гг.) Эдвард НАЛБАНДЯН;- первый заместитель председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Государственной Думы РФ Константин ЗАТУЛИН;- бывший глава посреднической миссии России, бывший полномочный представитель президента РФ по нагорно-карабахскому конфликту, бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от России Владимир КАЗИМИРОВ.Эксперты обсудят вопросы, касающиеся предшествующего переговорного процесса, последствий последней войны, перспектив урегулирования.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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