МИД прокомментировал попытки США остановить "Северный поток — 2"
16:07 10.12.2020 (обновлено: 16:17 10.12.2020)
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. США не остановятся в попытке помешать России реализовать "Северный поток — 2", это часть политики сдерживания, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы также прекрасно понимаем, что Соединенные Штаты Америки не остановятся в попытке помешать России реализовывать не только этот проект, но и в целом внешнюю политику, свою международную деятельность. Мы это фиксируем регулярно, постоянно. Это называется политикой сдерживания нашей страны. Она многокомпонентна", - сказала Захарова журналистам.
По ее словам, это санкции, стоп-листы, ограничительные меры в отношении компаний и представителей бизнеса, другие шаги.
Как отметила дипломат, планы строительства не изменятся.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Оператор проекта "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG в конце ноября сообщал РИА Новости о планах возобновить укладку труб в декабре в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна с якорным позиционированием. Этим требованиям как раз отвечает якорный трубоукладчик "Фортуна", который считается возможным вариантом достройки газопровода.
30 сентября 2019, 11:18Инфографика"Северный поток — 2"