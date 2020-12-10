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МИД прокомментировал попытки США остановить "Северный поток — 2"
МИД прокомментировал попытки США остановить "Северный поток — 2"
США не остановятся в попытке помешать России реализовать "Северный поток — 2", это часть политики сдерживания, заявила в четверг официальный представитель МИД... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T16:07
2020-12-10T16:17
allseas
nord stream 2 ag
мария захарова
россия
северный поток — 2
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
в мире
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. США не остановятся в попытке помешать России реализовать "Северный поток — 2", это часть политики сдерживания, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы также прекрасно понимаем, что Соединенные Штаты Америки не остановятся в попытке помешать России реализовывать не только этот проект, но и в целом внешнюю политику, свою международную деятельность. Мы это фиксируем регулярно, постоянно. Это называется политикой сдерживания нашей страны. Она многокомпонентна", - сказала Захарова журналистам.По ее словам, это санкции, стоп-листы, ограничительные меры в отношении компаний и представителей бизнеса, другие шаги.Как отметила дипломат, планы строительства не изменятся."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Оператор проекта "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG в конце ноября сообщал РИА Новости о планах возобновить укладку труб в декабре в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна с якорным позиционированием. Этим требованиям как раз отвечает якорный трубоукладчик "Фортуна", который считается возможным вариантом достройки газопровода.
https://ria.ru/20201210/germaniya-1588547120.html
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allseas, nord stream 2 ag, мария захарова, россия, северный поток — 2, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире

МИД прокомментировал попытки США остановить "Северный поток — 2"

16:07 10.12.2020 (обновлено: 16:17 10.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. США не остановятся в попытке помешать России реализовать "Северный поток — 2", это часть политики сдерживания, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы также прекрасно понимаем, что Соединенные Штаты Америки не остановятся в попытке помешать России реализовывать не только этот проект, но и в целом внешнюю политику, свою международную деятельность. Мы это фиксируем регулярно, постоянно. Это называется политикой сдерживания нашей страны. Она многокомпонентна", - сказала Захарова журналистам.
Посол ФРГ Геза Андреас фон Гайр выходит из здания МИД РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10:19
Посол Германии рассчитывает на успешное завершение "Северного потока — 2"
По ее словам, это санкции, стоп-листы, ограничительные меры в отношении компаний и представителей бизнеса, другие шаги.
Как отметила дипломат, планы строительства не изменятся.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Оператор проекта "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG в конце ноября сообщал РИА Новости о планах возобновить укладку труб в декабре в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна с якорным позиционированием. Этим требованиям как раз отвечает якорный трубоукладчик "Фортуна", который считается возможным вариантом достройки газопровода.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
AllseasNord Stream 2 AGМария ЗахароваРоссияСеверный поток — 2Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАВ мире
 
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