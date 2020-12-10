https://ria.ru/20201210/gazoprovod-1588617630.html

МИД прокомментировал попытки США остановить "Северный поток — 2"

МИД прокомментировал попытки США остановить "Северный поток — 2"

США не остановятся в попытке помешать России реализовать "Северный поток — 2", это часть политики сдерживания, заявила в четверг официальный представитель МИД... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T16:07

2020-12-10T16:07

2020-12-10T16:17

allseas

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мария захарова

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северный поток — 2

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. США не остановятся в попытке помешать России реализовать "Северный поток — 2", это часть политики сдерживания, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы также прекрасно понимаем, что Соединенные Штаты Америки не остановятся в попытке помешать России реализовывать не только этот проект, но и в целом внешнюю политику, свою международную деятельность. Мы это фиксируем регулярно, постоянно. Это называется политикой сдерживания нашей страны. Она многокомпонентна", - сказала Захарова журналистам.По ее словам, это санкции, стоп-листы, ограничительные меры в отношении компаний и представителей бизнеса, другие шаги.Как отметила дипломат, планы строительства не изменятся."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Оператор проекта "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG в конце ноября сообщал РИА Новости о планах возобновить укладку труб в декабре в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна с якорным позиционированием. Этим требованиям как раз отвечает якорный трубоукладчик "Фортуна", который считается возможным вариантом достройки газопровода.

https://ria.ru/20201210/germaniya-1588547120.html

https://ria.ru/20190930/1559075156.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

allseas, nord stream 2 ag, мария захарова, россия, северный поток — 2, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире