https://ria.ru/20201210/elbrus-1588617314.html

Курорт "Эльбрус" с 12 декабря заработает в полном объеме

Курорт "Эльбрус" с 12 декабря заработает в полном объеме

Третья горнолыжная трасса откроется для катания на Эльбрусе 12 декабря, с этого дня курорт заработает в полном режиме, сообщает министерство курортов и туризма... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T17:23

2020-12-10T17:23

2020-12-10T17:24

туризм

куда можно лететь

куда поехать

курорт

туризм

эльбрус

новости - туризм

кабардино-балкарская республика (кбр)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581604935_136:397:3071:2048_1920x0_80_0_0_9c0b1ed4a4d58d945255b50807000193.jpg

НАЛЬЧИК, 10 дек – РИА Новости. Третья горнолыжная трасса откроется для катания на Эльбрусе 12 декабря, с этого дня курорт заработает в полном режиме, сообщает министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарии.Новый горнолыжный сезон на Эльбрусе открыли 7 ноября, пока работают две трассы — от станции "Гара-Баши" до станций "Мир" и "Кругозор". Стоимость ски-пасса на один день — 1,5 тысячи рублей.Отмечается, что тогда же вступает в действие и обычный тариф на подъем на канатной дороге — дневной ски-пасс будет стоить две тысячи рублей. "Тарифная сетка также позволяет приобрести ски-пасс на половину дня, а экскурсионный подъем до станции "Гара-Баши" гостям обойдется в 1,4 тысячи рублей", — подчеркивают в министерстве.

https://ria.ru/20201210/puteshestviya-1588474916.html

эльбрус

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

куда можно лететь, куда поехать, курорт, туризм, эльбрус, новости - туризм, кабардино-балкарская республика (кбр)