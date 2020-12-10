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Курорт "Эльбрус" с 12 декабря заработает в полном объеме
Курорт "Эльбрус" с 12 декабря заработает в полном объеме
Третья горнолыжная трасса откроется для катания на Эльбрусе 12 декабря, с этого дня курорт заработает в полном режиме, сообщает министерство курортов и туризма... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T17:23
2020-12-10T17:23
2020-12-10T17:24
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НАЛЬЧИК, 10 дек – РИА Новости. Третья горнолыжная трасса откроется для катания на Эльбрусе 12 декабря, с этого дня курорт заработает в полном режиме, сообщает министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарии.Новый горнолыжный сезон на Эльбрусе открыли 7 ноября, пока работают две трассы — от станции "Гара-Баши" до станций "Мир" и "Кругозор". Стоимость ски-пасса на один день — 1,5 тысячи рублей.Отмечается, что тогда же вступает в действие и обычный тариф на подъем на канатной дороге — дневной ски-пасс будет стоить две тысячи рублей. "Тарифная сетка также позволяет приобрести ски-пасс на половину дня, а экскурсионный подъем до станции "Гара-Баши" гостям обойдется в 1,4 тысячи рублей", — подчеркивают в министерстве.
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куда можно лететь, куда поехать, курорт, туризм, эльбрус, новости - туризм, кабардино-балкарская республика (кбр)
НАЛЬЧИК, 10 дек – РИА Новости. Третья горнолыжная трасса откроется для катания на Эльбрусе 12 декабря, с этого дня курорт заработает в полном режиме, сообщает министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарии.
Новый горнолыжный сезон на Эльбрусе открыли 7 ноября, пока работают две трассы — от станции "Гара-Баши" до станций "Мир" и "Кругозор". Стоимость ски-пасса на один день — 1,5 тысячи рублей.
"С 12 декабря открывается спуск от станции "Кругозор" до поляны Азау. После этого на Эльбрусе можно будет кататься на всех подготовленных трассах, и курорт заработает в полном объеме", — говорится в сообщении.
Отмечается, что тогда же вступает в действие и обычный тариф на подъем на канатной дороге — дневной ски-пасс будет стоить две тысячи рублей.
"Тарифная сетка также позволяет приобрести ски-пасс на половину дня, а экскурсионный подъем до станции "Гара-Баши" гостям обойдется в 1,4 тысячи рублей", — подчеркивают в министерстве.