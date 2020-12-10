https://ria.ru/20201210/dezinfektsiya-1588574657.html

В СПЧ предложили разработать критерии по применению средств дезинфекции

В СПЧ предложили разработать критерии по применению средств дезинфекции

Зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора предлагает правительству критерии применения средств дезинфекции и введению их... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T12:42

2020-12-10T12:42

2020-12-10T12:59

ирина киркора

здоровье - общество

совет по правам человека при президенте рф (спч)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583985328_2:412:2910:2048_1920x0_80_0_0_86198aa0703041b369dd1ca76961efc6.jpg

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора предлагает правительству критерии применения средств дезинфекции и введению их обязательной маркировки."(Необходимо) разработать четкие обязательные критерии применения методов дезинфекции и типов дезинфицирующих средств, наиболее эффективных и безопасных в той или иной сфере экономической деятельности, закрепить в нормативно-правовых актах соответствующего уровня", - говорится в сообщении пресс-службы Совета.роме этого, Киркора предлагает разработать комплекс мер по обеспечению контроля за оборотом средств дезинфекции, лицензированию деятельности в этой сфере, контролю и мониторингу проводимых дезинфицирующих мероприятий и расходованию денежных средств субъектами.Для этого также нужно предусмотреть создание информационной системы контроля и мониторинга проведения дезинфекции в России с учетом реализации механизмов контроля бюджетных расходов на данные работы и определить порядок обмена информацией между участниками и заинтересованными ведомствами, отмечается в сообщении.Отмечается, что в целях снижения количества некачественной и контрафактной продукции в обороте нужно направить в Государственную комиссию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции предложение о включении средств дезинфекции в перечень отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке.Кроме этого, в связи с существенным влиянием применения неэффективных дезинфекционных средств в медучреждениях на распространение инфекций, что относится к числу основных биологических угроз в стране (в соответствии с Основами государственной политики РФ в области обеспечения химической и биологической безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу), важно провести дополнительное заседание рабочей группы при СПЧ по общественному контролю за проведением санитарно-эпидемиологических мероприятий для более подробной проработки вопроса проведения дезинфекции в медцентрах и контроля за их проведением, с привлечением заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и главных врачей медорганизаций, с последующим докладом в Совбез РФ.

https://ria.ru/20201208/putin-1588264792.html

https://ria.ru/20201111/dezinfektsiya-1584025843.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина киркора, здоровье - общество, совет по правам человека при президенте рф (спч), общество