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https://ria.ru/20201210/dezinfektsiya-1588574657.html
В СПЧ предложили разработать критерии по применению средств дезинфекции
В СПЧ предложили разработать критерии по применению средств дезинфекции
Зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора предлагает правительству критерии применения средств дезинфекции и введению их... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T12:42
2020-12-10T12:59
ирина киркора
здоровье - общество
совет по правам человека при президенте рф (спч)
общество
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора предлагает правительству критерии применения средств дезинфекции и введению их обязательной маркировки."(Необходимо) разработать четкие обязательные критерии применения методов дезинфекции и типов дезинфицирующих средств, наиболее эффективных и безопасных в той или иной сфере экономической деятельности, закрепить в нормативно-правовых актах соответствующего уровня", - говорится в сообщении пресс-службы Совета.роме этого, Киркора предлагает разработать комплекс мер по обеспечению контроля за оборотом средств дезинфекции, лицензированию деятельности в этой сфере, контролю и мониторингу проводимых дезинфицирующих мероприятий и расходованию денежных средств субъектами.Для этого также нужно предусмотреть создание информационной системы контроля и мониторинга проведения дезинфекции в России с учетом реализации механизмов контроля бюджетных расходов на данные работы и определить порядок обмена информацией между участниками и заинтересованными ведомствами, отмечается в сообщении.Отмечается, что в целях снижения количества некачественной и контрафактной продукции в обороте нужно направить в Государственную комиссию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции предложение о включении средств дезинфекции в перечень отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке.Кроме этого, в связи с существенным влиянием применения неэффективных дезинфекционных средств в медучреждениях на распространение инфекций, что относится к числу основных биологических угроз в стране (в соответствии с Основами государственной политики РФ в области обеспечения химической и биологической безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу), важно провести дополнительное заседание рабочей группы при СПЧ по общественному контролю за проведением санитарно-эпидемиологических мероприятий для более подробной проработки вопроса проведения дезинфекции в медцентрах и контроля за их проведением, с привлечением заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и главных врачей медорганизаций, с последующим докладом в Совбез РФ.
https://ria.ru/20201208/putin-1588264792.html
https://ria.ru/20201111/dezinfektsiya-1584025843.html
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ирина киркора, здоровье - общество, совет по правам человека при президенте рф (спч), общество

В СПЧ предложили разработать критерии по применению средств дезинфекции

12:42 10.12.2020 (обновлено: 12:59 10.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкДезинфекция железнодорожного вокзала в Красноярске
Дезинфекция железнодорожного вокзала в Красноярске - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора предлагает правительству критерии применения средств дезинфекции и введению их обязательной маркировки.
"(Необходимо) разработать четкие обязательные критерии применения методов дезинфекции и типов дезинфицирующих средств, наиболее эффективных и безопасных в той или иной сфере экономической деятельности, закрепить в нормативно-правовых актах соответствующего уровня", - говорится в сообщении пресс-службы Совета.
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роме этого, Киркора предлагает разработать комплекс мер по обеспечению контроля за оборотом средств дезинфекции, лицензированию деятельности в этой сфере, контролю и мониторингу проводимых дезинфицирующих мероприятий и расходованию денежных средств субъектами.
Для этого также нужно предусмотреть создание информационной системы контроля и мониторинга проведения дезинфекции в России с учетом реализации механизмов контроля бюджетных расходов на данные работы и определить порядок обмена информацией между участниками и заинтересованными ведомствами, отмечается в сообщении.
Отмечается, что в целях снижения количества некачественной и контрафактной продукции в обороте нужно направить в Государственную комиссию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции предложение о включении средств дезинфекции в перечень отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке.
Кроме этого, в связи с существенным влиянием применения неэффективных дезинфекционных средств в медучреждениях на распространение инфекций, что относится к числу основных биологических угроз в стране (в соответствии с Основами государственной политики РФ в области обеспечения химической и биологической безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу), важно провести дополнительное заседание рабочей группы при СПЧ по общественному контролю за проведением санитарно-эпидемиологических мероприятий для более подробной проработки вопроса проведения дезинфекции в медцентрах и контроля за их проведением, с привлечением заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и главных врачей медорганизаций, с последующим докладом в Совбез РФ.
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