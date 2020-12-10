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"Иннопрактика" выберет новые компании для проекта "Национальные чемпионы"
"Иннопрактика" выберет новые компании для проекта "Национальные чемпионы"
Список российских компаний в проекте "Национальные чемпионы" пополнится новыми участниками. Отбор будет организован при поддержке негосударственного института... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T16:14
2020-12-10T16:35
иннопрактика
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
высшая школа экономики (вшэ)
бизнес
технологии
экономика
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Список российских компаний в проекте "Национальные чемпионы" пополнится новыми участниками. Отбор будет организован при поддержке негосударственного института развития "Иннопрактика" и аппарата общественного омбудсмена в сфере высокотехнологичных компаний-лидеров. Об этом 10 декабря объявили на открытом заседании "Ассоциации Национальных чемпионов", которое прошло в рамках конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес"."В последний раз "Национальные чемпионы" отбирались в 2018 году, — прокомментировала первый заместитель генерального директора "Иннопрактики", омбудсмен по защите прав высокотехнологичных компаний Наталья Попова. — Дополнительный отбор позволит придать новый импульс государственной политике и общественной повестке в отношении "Национальных чемпионов", а также выявить наиболее перспективные быстрорастущие технологические компании в России для оказания им поддержки".Предполагается, что список пополнят 10-15 новых участников.Как отметили на заседании, опыт зарубежных стран показывает, что поддержка "Национальных чемпионов" обеспечивает не только сохранение быстрых темпов роста их выручки, "но имеет также значительный мультипликативный эффект, стимулируя расширение связанных с ними поставщиков и партнеров". Так, согласно многочисленным исследованиям, компании этого типа являются лидерами роста не сырьевого экспорта и занятости для высококвалифицированных специалистов. Поддержка "Национальных чемпионов" может принести существенный макроэкономический эффект в масштабах всей России, а сами компании могут стать "локомотивом для отечественного народного хозяйства на новом этапе экономического и технологического развития".Проект "Поддержка частных высокотехнологичных компаний-лидеров ("Национальные чемпионы") реализовывался с 2016-го по 2019 год на базе Минэкономразвития России. Компании-участники ежегодно проходили экспертный отбор, основанный на практике аналогичных зарубежных программ и разработках Института менеджмента инноваций НИУ ВШЭ (его команда выполняла роль оператора проекта). Всего были выбраны 82 компании, совокупная выручка которых в 2019-м составила 348 млрд рублей, а ежегодный прирост выручки в течение последних пяти лет — свыше 20%. Минэкономразвития, в частности, помогало "Национальным чемпионам" взаимодействовать с другими органами государственной власти и институтами развития, проводило презентационные сессии для крупных компаний (РЖД, Роскосмос, Ростелеком, "Транснефть" и пр.).Для дальнейшего продвижения компаний-участников при экспертной и организационной поддержке "Иннопрактики" была зарегистрирована "Ассоциация Национальных чемпионов".
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иннопрактика, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), высшая школа экономики (вшэ), бизнес, технологии, экономика

"Иннопрактика" выберет новые компании для проекта "Национальные чемпионы"

16:14 10.12.2020 (обновлено: 16:35 10.12.2020)
 
© Предоставлено пресс-службой негосударственного института развития "Иннопрактика"VII Конгресс "Инновационная практика: наука + бизнес"
VII Конгресс Инновационная практика: наука + бизнес - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© Предоставлено пресс-службой негосударственного института развития "Иннопрактика"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек РИА Новости. Список российских компаний в проекте "Национальные чемпионы" пополнится новыми участниками. Отбор будет организован при поддержке негосударственного института развития "Иннопрактика" и аппарата общественного омбудсмена в сфере высокотехнологичных компаний-лидеров. Об этом 10 декабря объявили на открытом заседании "Ассоциации Национальных чемпионов", которое прошло в рамках конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес".
"В последний раз "Национальные чемпионы" отбирались в 2018 году, — прокомментировала первый заместитель генерального директора "Иннопрактики", омбудсмен по защите прав высокотехнологичных компаний Наталья Попова. — Дополнительный отбор позволит придать новый импульс государственной политике и общественной повестке в отношении "Национальных чемпионов", а также выявить наиболее перспективные быстрорастущие технологические компании в России для оказания им поддержки".
Предполагается, что список пополнят 10-15 новых участников.
Как отметили на заседании, опыт зарубежных стран показывает, что поддержка "Национальных чемпионов" обеспечивает не только сохранение быстрых темпов роста их выручки, "но имеет также значительный мультипликативный эффект, стимулируя расширение связанных с ними поставщиков и партнеров". Так, согласно многочисленным исследованиям, компании этого типа являются лидерами роста не сырьевого экспорта и занятости для высококвалифицированных специалистов. Поддержка "Национальных чемпионов" может принести существенный макроэкономический эффект в масштабах всей России, а сами компании могут стать "локомотивом для отечественного народного хозяйства на новом этапе экономического и технологического развития".
Наталья Попова - РИА Новости, 1920, 13.12.2019
13 декабря 2019, 19:45
Попова стала омбудсменом по защите прав высокотехнологичных компаний
Проект "Поддержка частных высокотехнологичных компаний-лидеров ("Национальные чемпионы") реализовывался с 2016-го по 2019 год на базе Минэкономразвития России. Компании-участники ежегодно проходили экспертный отбор, основанный на практике аналогичных зарубежных программ и разработках Института менеджмента инноваций НИУ ВШЭ (его команда выполняла роль оператора проекта). Всего были выбраны 82 компании, совокупная выручка которых в 2019-м составила 348 млрд рублей, а ежегодный прирост выручки в течение последних пяти лет — свыше 20%. Минэкономразвития, в частности, помогало "Национальным чемпионам" взаимодействовать с другими органами государственной власти и институтами развития, проводило презентационные сессии для крупных компаний (РЖД, Роскосмос, Ростелеком, "Транснефть" и пр.).
Для дальнейшего продвижения компаний-участников при экспертной и организационной поддержке "Иннопрактики" была зарегистрирована "Ассоциация Национальных чемпионов".
 
ИннопрактикаМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Высшая школа экономики (ВШЭ)БизнесТехнологииЭкономика
 
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