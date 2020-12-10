https://ria.ru/20201210/cabinetcritiqueprice-1588594920.html

Мишустин раскритиковал министерства из-за роста цен на продукты

Мишустин раскритиковал министерства из-за роста цен на продукты

Глава правительства Михаил Мишустин раскритиковал чиновников, "упустивших ситуацию", которая привела к росту цен на базовые продукты. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T14:08

2020-12-10T14:08

2020-12-10T15:47

виктория абрамченко

михаил мишустин

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

андрей белоусов

экономика

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Глава правительства Михаил Мишустин раскритиковал чиновников, "упустивших ситуацию", которая привела к росту цен на базовые продукты.По его словам, ответственность за ситуацию несут Федеральная антимонопольная служба и ряд министерств. Как заметил премьер, ФАС должна противодействовать картелям, Минэкономразвития, в ведении которого находится Росстат, — следить за динамикой цен, статистикой, а также за установлением таможенных пошлин, Минсельхоз — следить за ценами производителей, субсидиями, экспортными пошлинами и квотами, Минпромторг — отвечать за работу с сетями розничной торговли.Персонально Мишустин обратился к вице-премьерам Андрею Белоусову, Юрию Борисову и Виктории Абрамченко. Он призвал их "своевременно принимать необходимые решения".Мишустин признал, что профильные министерства "своевременно не приняли меры" и недооценили риски. По его словам, ряд членов правительства объясняли ситуацию сезонным фактором, но не учли при этом наращивание экспорта, сокращение производства, курсовую разницу и динамику мировых цен.Производителей и ритейлеров премьер-министр привал "не наживаться на людях".Владимир Путин на совещании в среду возмутился ростом цен на базовые продукты. Президент подчеркнул, что "пандемия здесь ни при чем". Он отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба и назвал это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Розничные цены на сахар за январь-ноябрь выросли более, чем на 70 процентов, на подсолнечное масло — почти на 24 процента, на макароны — на 10,5 процента, а на хлеб — на 6,3 процента. В Кремле ожидают, что правительство оперативно решит вопрос с корректировкой цен.На фоне выступления Мишустина пресс-служба Минэкономразвития сообщила об одной из мер сдерживания цен — повышения пошлины на экспорт семян подсолнечника и рапса на 30 процентов. Она будет действовать "исключительно в период, необходимый для стабилизации ситуации на внутреннем рынке" — с 1 января по 30 июня 2021 года.В ведомстве предполагают, что таким образом удастся сохранить сырье на внутреннем рынке и насытить его достаточным объемом продукции.

https://ria.ru/20201209/dokhody-1588463177.html

https://ria.ru/20201210/produkty-1588580755.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

“Своевременно не приняли меры” – Мишустин раскритиковал работу министерств из-за роста цен на продукты Федеральная антимонопольная служба, Минэкономразвития, Минсельхоз, Минпромторг и вице-премьеры не проконтролировали рост цен на продукты и "упустили ситуацию", заявил Михаил Мишустин на заседании правительства. 2020-12-10T14:08 true PT1M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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виктория абрамченко, михаил мишустин, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), андрей белоусов, экономика