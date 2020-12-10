https://ria.ru/20201210/bogomolov-1588561890.html

Саундтрек к сериалу "Псих" в исполнении Скриптонита появился в Сети

Саундтрек к сериалу "Псих" в исполнении Скриптонита появился в Сети

Саундтрек к сериалу Федора Бондарчука "Псих" — композиция "Чистый" в исполнении рэпера Скриптонита (Адиль Жалелов) выложен в Сеть. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T14:40

2020-12-10T14:40

2020-12-10T14:40

музыка

культура

кино и сериалы

новости культуры

константин богомолов

федор бондарчук

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Саундтрек к сериалу Федора Бондарчука "Псих" — композиция "Чистый" в исполнении рэпера Скриптонита (Адиль Жалелов) выложен в Сеть. Премьера сериала "Псих" с Константином Богомоловым в главной роли состоялась на more.tv 5 ноября."С самого окончания съемок мы хотели, чтобы трек для "Психа" записал именно Скриптонит. Это большой художник и глубокий автор. Его звучание ни с чем не спутаешь, и оно удивительным образом синхронизируется с миром нашего проекта. Большая удача, что в этом понимании мы с Адилем совпали. Мы не ставили никаких рамок: просто дали ему прочитать сценарий и показали первую серию — и затем появился "Чистый", — цитирует Федора Бондарчука пресс-служба more.tv.По словам самого Скриптонита, переживания главного героя ему близки, и именно поэтому ему захотелось поработать над треком.Сериал "Псих" рассказывает про успешного столичного психотерапевта Олега (Богомолов) которому, как выясняется, самому нужна помощь. Кризис среднего возраста, жизнь с мамой в 40 лет, потеря самоуважения, медикаментозная зависимость, раздражительность и нарастающая агрессия.

https://ria.ru/20201105/psikh-1582995925.html

https://ria.ru/20201210/kultura-1587693279.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, кино и сериалы, новости культуры, константин богомолов, федор бондарчук