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https://ria.ru/20201210/bogomolov-1588561890.html
Саундтрек к сериалу "Псих" в исполнении Скриптонита появился в Сети
Саундтрек к сериалу "Псих" в исполнении Скриптонита появился в Сети
Саундтрек к сериалу Федора Бондарчука "Псих" — композиция "Чистый" в исполнении рэпера Скриптонита (Адиль Жалелов) выложен в Сеть. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T14:40
2020-12-10T14:40
музыка
культура
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новости культуры
константин богомолов
федор бондарчук
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Саундтрек к сериалу Федора Бондарчука "Псих" — композиция "Чистый" в исполнении рэпера Скриптонита (Адиль Жалелов) выложен в Сеть. Премьера сериала "Псих" с Константином Богомоловым в главной роли состоялась на more.tv 5 ноября."С самого окончания съемок мы хотели, чтобы трек для "Психа" записал именно Скриптонит. Это большой художник и глубокий автор. Его звучание ни с чем не спутаешь, и оно удивительным образом синхронизируется с миром нашего проекта. Большая удача, что в этом понимании мы с Адилем совпали. Мы не ставили никаких рамок: просто дали ему прочитать сценарий и показали первую серию — и затем появился "Чистый", — цитирует Федора Бондарчука пресс-служба more.tv.По словам самого Скриптонита, переживания главного героя ему близки, и именно поэтому ему захотелось поработать над треком.Сериал "Псих" рассказывает про успешного столичного психотерапевта Олега (Богомолов) которому, как выясняется, самому нужна помощь. Кризис среднего возраста, жизнь с мамой в 40 лет, потеря самоуважения, медикаментозная зависимость, раздражительность и нарастающая агрессия.
https://ria.ru/20201105/psikh-1582995925.html
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музыка, кино и сериалы, новости культуры, константин богомолов, федор бондарчук

Саундтрек к сериалу "Псих" в исполнении Скриптонита появился в Сети

14:40 10.12.2020
 
© Фото : more.tvСъемки сериала "Псих"
Съемки сериала Псих - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© Фото : more.tv
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Саундтрек к сериалу Федора Бондарчука "Псих" — композиция "Чистый" в исполнении рэпера Скриптонита (Адиль Жалелов) выложен в Сеть.
Премьера сериала "Псих" с Константином Богомоловым в главной роли состоялась на more.tv 5 ноября.
"С самого окончания съемок мы хотели, чтобы трек для "Психа" записал именно Скриптонит. Это большой художник и глубокий автор. Его звучание ни с чем не спутаешь, и оно удивительным образом синхронизируется с миром нашего проекта. Большая удача, что в этом понимании мы с Адилем совпали. Мы не ставили никаких рамок: просто дали ему прочитать сценарий и показали первую серию — и затем появился "Чистый", — цитирует Федора Бондарчука пресс-служба more.tv.
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"Нормальный в психоаналитики не пойдет": чем интересен сериал Бондарчука
По словам самого Скриптонита, переживания главного героя ему близки, и именно поэтому ему захотелось поработать над треком.
"После просмотра я понял, что во мне резонируют переживания главного героя. Мне знакомо его желание абстрагироваться от внешнего мира, понятно его чувство отрешенности", — отметил музыкант.
Сериал "Псих" рассказывает про успешного столичного психотерапевта Олега (Богомолов) которому, как выясняется, самому нужна помощь. Кризис среднего возраста, жизнь с мамой в 40 лет, потеря самоуважения, медикаментозная зависимость, раздражительность и нарастающая агрессия.
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КультураМузыкаКино и сериалыНовости культурыКонстантин БогомоловФедор Бондарчук
 
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