Противники Пашиняна собрались у здания правительства Армении
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкУчастники во время акции протеста около здания парламента Армении
© Sputnik / Асатур Есаянц
ЕРЕВАН, 10 дек – РИА Новости. Протестующие с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна собрались у здания правительства страны, где в четверг началось очередное заседание кабмина, передает корреспондент РИА Новости.
Перед зданием выстроилась цепь полицейских с щитами. Участники акции держат в руках флаги и плакаты с требованием ухода премьера, скандируют лозунги "Армения без Никола". Пока митинг проходит без происшествий.
В среду многотысячная акция протеста прошла у здания парламента страны.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.