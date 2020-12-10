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Противники Пашиняна собрались у здания правительства Армении
Противники Пашиняна собрались у здания правительства Армении
Протестующие с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна собрались у здания правительства страны, где в четверг началось очередное заседание РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T10:22
2020-12-10T10:22
никол пашинян
ильхам алиев
москва
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 10 дек – РИА Новости. Протестующие с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна собрались у здания правительства страны, где в четверг началось очередное заседание кабмина, передает корреспондент РИА Новости.Перед зданием выстроилась цепь полицейских с щитами. Участники акции держат в руках флаги и плакаты с требованием ухода премьера, скандируют лозунги "Армения без Никола". Пока митинг проходит без происшествий.В среду многотысячная акция протеста прошла у здания парламента страны.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
https://ria.ru/20201209/pashinyan-1588466006.html
https://ria.ru/20201208/otstavka-1588185930.html
москва
азербайджан
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никол пашинян, ильхам алиев, москва, азербайджан, армения, в мире

Противники Пашиняна собрались у здания правительства Армении

10:22 10.12.2020
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкУчастники во время акции протеста около здания парламента Армении
Участники во время акции протеста около здания парламента Армении - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 10 дек – РИА Новости. Протестующие с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна собрались у здания правительства страны, где в четверг началось очередное заседание кабмина, передает корреспондент РИА Новости.
Перед зданием выстроилась цепь полицейских с щитами. Участники акции держат в руках флаги и плакаты с требованием ухода премьера, скандируют лозунги "Армения без Никола". Пока митинг проходит без происшествий.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Вчера, 17:33
Армянский депутат передал Пашиняну лист бумаги для заявления об отставке
В среду многотысячная акция протеста прошла у здания парламента страны.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
8 декабря, 12:38Ситуация в Нагорном Карабахе
Католикос всех армян призвал Пашиняна уйти в отставку
 
Никол ПашинянИльхам АлиевМоскваАзербайджанАрменияВ мире
 
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