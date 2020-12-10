https://ria.ru/20201210/armeniya-1588547318.html

Противники Пашиняна собрались у здания правительства Армении

Противники Пашиняна собрались у здания правительства Армении

Протестующие с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна собрались у здания правительства страны, где в четверг началось очередное заседание РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T10:22

2020-12-10T10:22

2020-12-10T10:22

никол пашинян

ильхам алиев

москва

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 10 дек – РИА Новости. Протестующие с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна собрались у здания правительства страны, где в четверг началось очередное заседание кабмина, передает корреспондент РИА Новости.Перед зданием выстроилась цепь полицейских с щитами. Участники акции держат в руках флаги и плакаты с требованием ухода премьера, скандируют лозунги "Армения без Никола". Пока митинг проходит без происшествий.В среду многотысячная акция протеста прошла у здания парламента страны.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201209/pashinyan-1588466006.html

https://ria.ru/20201208/otstavka-1588185930.html

москва

азербайджан

армения

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никол пашинян, ильхам алиев, москва, азербайджан, армения, в мире