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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201209/zhile-1588443595.html
Порядка 50 тысяч кв м аварийного жилья расселят в Подмосковье
Порядка 50 тысяч кв м аварийного жилья расселят в Подмосковье
Порядка 50 тысяч квадратных метров аварийного жилья признанного аварийным до 1 января 2017 года расселят в Московской области в 2021 году, сообщил журналистам... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T16:09
2020-12-09T16:09
новости подмосковья
жилье
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Порядка 50 тысяч квадратных метров аварийного жилья признанного аварийным до 1 января 2017 года расселят в Московской области в 2021 году, сообщил журналистам министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.Ранее Локтев сообщил журналистам о том, что в 2020 году план по расселению планируется закрыть на отметке в 48,5 тысяч квадратных метров."В 2021 году рассчитываем расселить 50 тысяч квадратов в 26 городских округах Подмосковья. Порядка трех с половиной тысяч жителей переедут в новое и комфортное жилье", - сказал Локтев.
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жилье, московская область (подмосковье)

Порядка 50 тысяч кв м аварийного жилья расселят в Подмосковье

16:09 09.12.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкНовостройки в Подмосковье
Новостройки в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Порядка 50 тысяч квадратных метров аварийного жилья признанного аварийным до 1 января 2017 года расселят в Московской области в 2021 году, сообщил журналистам министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.
Ранее Локтев сообщил журналистам о том, что в 2020 году план по расселению планируется закрыть на отметке в 48,5 тысяч квадратных метров.
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"В 2021 году рассчитываем расселить 50 тысяч квадратов в 26 городских округах Подмосковья. Порядка трех с половиной тысяч жителей переедут в новое и комфортное жилье", - сказал Локтев.
 
Новости ПодмосковьяЖильеМосковская область (Подмосковье)
 
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