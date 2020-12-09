https://ria.ru/20201209/zhile-1588443595.html

Порядка 50 тысяч кв м аварийного жилья расселят в Подмосковье

Порядка 50 тысяч кв м аварийного жилья расселят в Подмосковье

Порядка 50 тысяч квадратных метров аварийного жилья признанного аварийным до 1 января 2017 года расселят в Московской области в 2021 году, сообщил журналистам... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T16:09

2020-12-09T16:09

2020-12-09T16:09

новости подмосковья

жилье

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Порядка 50 тысяч квадратных метров аварийного жилья признанного аварийным до 1 января 2017 года расселят в Московской области в 2021 году, сообщил журналистам министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.Ранее Локтев сообщил журналистам о том, что в 2020 году план по расселению планируется закрыть на отметке в 48,5 тысяч квадратных метров."В 2021 году рассчитываем расселить 50 тысяч квадратов в 26 городских округах Подмосковья. Порядка трех с половиной тысяч жителей переедут в новое и комфортное жилье", - сказал Локтев.

https://ria.ru/20201209/donor-1588434807.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье, московская область (подмосковье)