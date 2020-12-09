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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20201209/yugra-1588364050.html
Комарова: Югра убедилась в важности создания центра геномных исследований
Комарова: Югра убедилась в важности создания центра геномных исследований
Власти Ханты-Мансийского автономного округа получают все больше подтверждений того, что не ошиблись с планами по реализации масштабного проекта по созданию... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T11:33
2020-12-09T11:33
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
российская академия наук
роснефть
наталья комарова
владимир путин
сургут
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 дек - РИА Новости. Власти Ханты-Мансийского автономного округа получают все больше подтверждений того, что не ошиблись с планами по реализации масштабного проекта по созданию центра геномных исследований в Сургуте, сообщила глава региона Наталья Комарова.Ранее губернатор Югры отмечала, что в автономном округе готовы изучать геном традиционных коренных малочисленных народов Севера, чтобы обеспечить более здоровую среду для местного населения. Ожидается, что в Югре появится центр высоких биомедицинских технологий, который, в частности, возьмет на себя перспективные исследования, в том числе изучение генома жителей арктической и субарктической территорий. Специалисты будут выявлять взаимосвязи геномных нарушений с риском возникновения различных заболеваний.Среди ожидаемых результатов такой деятельности - снижение уровня инвалидизации и смертности женщин и детей, младенческой смертности, повышение качества здоровья новорожденных, увеличение продолжительности и качества жизни югорчан, естественного прироста населения, подчеркнули в ведомстве. Кроме того, будет разработан генетический паспорт коренных малочисленных народов Югры, это в перспективе позволит внедрить персонифицированные подходы к терапии различных заболеваний у северян.Власти округа подчеркивали, что эту инициативу Югры поддержало министерство здравоохранения РФ. Научный центр расположится в Сургуте и станет частью большого инфраструктурного проекта, который будет призван объединить усилия не только генетиков, но и биохимиков, биоинформатиков, инженеров и специалистов в области медицины."Все больше получаем подтверждений того, что не ошиблись с выбором, с вектором действий на этот счет... Планируем работать с сибирским отделением РАН. Сотрудничаем с МГУ по подготовке специалистов в этой сфере, с компанией "Роснефть", у них есть программа подготовки необходимых кадров", - сказала Комарова на пресс-конференции.Летом этого года в ходе рабочей встречи с губернатором Югры президент РФ Владимир Путин также поддержал идею, связанную с созданием геномного центра в Сургуте."Как вы помните, Владимир Владимирович Путин отметил, что это перспективное направление... Для того, чтобы решать весь круг задач, который стоит перед человечеством, не только перед нашей страной, нужно обладать технологической базой. Останавливаться нельзя, нужно идти вперед", - добавила Комарова.
https://ria.ru/20201208/yugra-1588197297.html
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ханты-мансийский автономный округ, российская академия наук, роснефть, наталья комарова, владимир путин, сургут, общество

Комарова: Югра убедилась в важности создания центра геномных исследований

11:33 09.12.2020
 
© РИА Новости / Александр ВильфВ Ханты-Мансийске обсудили планы по развитию добровольчества
В Ханты-Мансийске обсудили планы по развитию добровольчества - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 дек - РИА Новости. Власти Ханты-Мансийского автономного округа получают все больше подтверждений того, что не ошиблись с планами по реализации масштабного проекта по созданию центра геномных исследований в Сургуте, сообщила глава региона Наталья Комарова.
Ранее губернатор Югры отмечала, что в автономном округе готовы изучать геном традиционных коренных малочисленных народов Севера, чтобы обеспечить более здоровую среду для местного населения. Ожидается, что в Югре появится центр высоких биомедицинских технологий, который, в частности, возьмет на себя перспективные исследования, в том числе изучение генома жителей арктической и субарктической территорий. Специалисты будут выявлять взаимосвязи геномных нарушений с риском возникновения различных заболеваний.
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Среди ожидаемых результатов такой деятельности - снижение уровня инвалидизации и смертности женщин и детей, младенческой смертности, повышение качества здоровья новорожденных, увеличение продолжительности и качества жизни югорчан, естественного прироста населения, подчеркнули в ведомстве. Кроме того, будет разработан генетический паспорт коренных малочисленных народов Югры, это в перспективе позволит внедрить персонифицированные подходы к терапии различных заболеваний у северян.
Власти округа подчеркивали, что эту инициативу Югры поддержало министерство здравоохранения РФ. Научный центр расположится в Сургуте и станет частью большого инфраструктурного проекта, который будет призван объединить усилия не только генетиков, но и биохимиков, биоинформатиков, инженеров и специалистов в области медицины.
"Все больше получаем подтверждений того, что не ошиблись с выбором, с вектором действий на этот счет... Планируем работать с сибирским отделением РАН. Сотрудничаем с МГУ по подготовке специалистов в этой сфере, с компанией "Роснефть", у них есть программа подготовки необходимых кадров", - сказала Комарова на пресс-конференции.
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Летом этого года в ходе рабочей встречи с губернатором Югры президент РФ Владимир Путин также поддержал идею, связанную с созданием геномного центра в Сургуте.
"Как вы помните, Владимир Владимирович Путин отметил, что это перспективное направление... Для того, чтобы решать весь круг задач, который стоит перед человечеством, не только перед нашей страной, нужно обладать технологической базой. Останавливаться нельзя, нужно идти вперед", - добавила Комарова.
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округРоссийская академия наукРоснефтьНаталья КомароваВладимир ПутинСургутОбщество
 
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