https://ria.ru/20201209/vypisannye-1588370799.html
В России за сутки выписали 26 266 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 26 266 человек после COVID-19
Число выписанных после COVID-19 в РФ превысило 2 млн (2 007 792), за сутки 26 266 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T11:54
2020-12-09T11:54
2020-12-09T11:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587474393_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c4c0d56bc9cce524a63f109f98354095.jpg
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Число выписанных после COVID-19 в РФ превысило 2 млн (2 007 792), за сутки 26 266 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 26 266 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 2 007 792", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписаны 5746 человек, Санкт-Петербурге 1921, Московской области 819.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201209/immunitet-1588351206.html
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587474393_653:317:2962:2048_1920x0_80_0_0_441563a4960eab1efdd3373e1f7e3e3d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество