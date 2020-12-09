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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201209/vypisannye-1588370799.html
В России за сутки выписали 26 266 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 26 266 человек после COVID-19
Число выписанных после COVID-19 в РФ превысило 2 млн (2 007 792), за сутки 26 266 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T11:54
2020-12-09T11:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Число выписанных после COVID-19 в РФ превысило 2 млн (2 007 792), за сутки 26 266 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 26 266 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 2 007 792", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписаны 5746 человек, Санкт-Петербурге 1921, Московской области 819.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

В России за сутки выписали 26 266 человек после COVID-19

11:54 09.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для больных COVID-19
Медицинские работники и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для больных COVID-19 - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Число выписанных после COVID-19 в РФ превысило 2 млн (2 007 792), за сутки 26 266 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 26 266 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 2 007 792", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве выписаны 5746 человек, Санкт-Петербурге 1921, Московской области 819.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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