https://ria.ru/20201209/vypisannye-1588370799.html

В России за сутки выписали 26 266 человек после COVID-19

В России за сутки выписали 26 266 человек после COVID-19

Число выписанных после COVID-19 в РФ превысило 2 млн (2 007 792), за сутки 26 266 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T11:54

2020-12-09T11:54

2020-12-09T11:54

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Число выписанных после COVID-19 в РФ превысило 2 млн (2 007 792), за сутки 26 266 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 26 266 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 2 007 792", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписаны 5746 человек, Санкт-Петербурге 1921, Московской области 819.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201209/immunitet-1588351206.html

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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2020

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