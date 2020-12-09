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В Москве задержали двух полицейских за вымогательство
В Москве задержали двух полицейских за вымогательство
Двое полицейских в Москве подозреваются в том, что вымогали деньги, угрожая подбросить наркотики и возбудить уголовное дело, сообщил РИА Новости в среду... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T10:29
2020-12-09T14:22
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
москва
происшествия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Двое полицейских в Москве подозреваются в том, что вымогали деньги, угрожая подбросить наркотики и возбудить уголовное дело, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах.Официально полиция Москвы подтвердила задержание двух борцов с преступностью - они оказались сотрудниками УВД по Юго-Восточному округу, - но не раскрыла детали фабулы."Пресечена противоправная деятельность нескольких граждан, двое из которых являлись сотрудниками УВД по ЮВАО. Они вымогали денежные средства у граждан под угрозой их привлечения к уголовной ответственности", - сообщил журналистам начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин."Деньги требовали под угрозой подбросить наркотики и возбудить уголовное дело", - добавил со своей стороны источник.По словам Васенина, уличенных в коррупции сотрудников уже решено уволить по отрицательным мотивам. Их руководителей обещают наказать в дисциплинарном порядке за то, что не уследили за подчиненными.Позже старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова сообщила, что задержанные в Москве наркополицейские получили от мужчины 300 тысяч рублей под угрозой уголовного дела, в деле есть и второй подобный эпизод.По версии следствия, в сентябре оперуполномоченные отдела по контролю за оборотом наркотиков столичного УВД по ЮВАО ГУМВД России подошли к мужчине, сидящему в своем автомобиле, и предъявили ему удостоверения. После этого они надели наручники и досмотрели его личные вещи. Затем потребовали заплатить 300 тысяч рублей, в случае отказа угрожая привлечь к уголовной ответственности за хранение наркотиков. Им удалось "убедить" мужчину, и тот снял средства в банкомате.Добавляется, что подозреваемые задержаны."Следствием также установлена причастность мужчин к совершению другого аналогичного преступления. В настоящее время фигурантам предъявлено обвинение, в ближайшее время им будет избрана мера пресечения. Следствием устанавливаются иные лица, возможно, причастные к совершению данных преступлений", - рассказала Иванова.Самое громкое за последние годы дело с подброшенными в Москве наркотиками касается журналиста Ивана Голунова. Его задержали в Москве в июне прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении.Позднее ряд сотрудников полиции, включая двух генералов - главу управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова - уволили по решению министра внутренних дел Владимира Колокольцева, а против пятерых из них возбудили уголовное дело.В настоящий момент пять бывших борцов с наркотиками из УВД по Западному округу Москвы обвиняются в превышении полномочий, фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков в составе группы. В середине декабря должно состояться первое заседание суда по существу.
https://ria.ru/20201208/korruptsiya-1588160087.html
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, происшествия

В Москве задержали двух полицейских за вымогательство

10:29 09.12.2020 (обновлено: 14:22 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Двое полицейских в Москве подозреваются в том, что вымогали деньги, угрожая подбросить наркотики и возбудить уголовное дело, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах.
Официально полиция Москвы подтвердила задержание двух борцов с преступностью - они оказались сотрудниками УВД по Юго-Восточному округу, - но не раскрыла детали фабулы.
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"Пресечена противоправная деятельность нескольких граждан, двое из которых являлись сотрудниками УВД по ЮВАО. Они вымогали денежные средства у граждан под угрозой их привлечения к уголовной ответственности", - сообщил журналистам начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
"Деньги требовали под угрозой подбросить наркотики и возбудить уголовное дело", - добавил со своей стороны источник.
По словам Васенина, уличенных в коррупции сотрудников уже решено уволить по отрицательным мотивам. Их руководителей обещают наказать в дисциплинарном порядке за то, что не уследили за подчиненными.
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Позже старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова сообщила, что задержанные в Москве наркополицейские получили от мужчины 300 тысяч рублей под угрозой уголовного дела, в деле есть и второй подобный эпизод.
"Расследуется уголовное дело по признакам преступлений... "превышение должностных полномочий", "мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере", - сказала она.
По версии следствия, в сентябре оперуполномоченные отдела по контролю за оборотом наркотиков столичного УВД по ЮВАО ГУМВД России подошли к мужчине, сидящему в своем автомобиле, и предъявили ему удостоверения. После этого они надели наручники и досмотрели его личные вещи. Затем потребовали заплатить 300 тысяч рублей, в случае отказа угрожая привлечь к уголовной ответственности за хранение наркотиков. Им удалось "убедить" мужчину, и тот снял средства в банкомате.
Добавляется, что подозреваемые задержаны.
"Следствием также установлена причастность мужчин к совершению другого аналогичного преступления. В настоящее время фигурантам предъявлено обвинение, в ближайшее время им будет избрана мера пресечения. Следствием устанавливаются иные лица, возможно, причастные к совершению данных преступлений", - рассказала Иванова.
Самое громкое за последние годы дело с подброшенными в Москве наркотиками касается журналиста Ивана Голунова. Его задержали в Москве в июне прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении.
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Позднее ряд сотрудников полиции, включая двух генералов - главу управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова - уволили по решению министра внутренних дел Владимира Колокольцева, а против пятерых из них возбудили уголовное дело.
В настоящий момент пять бывших борцов с наркотиками из УВД по Западному округу Москвы обвиняются в превышении полномочий, фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков в составе группы. В середине декабря должно состояться первое заседание суда по существу.
 
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