https://ria.ru/20201209/vykhodnoy-1588396740.html

В Саратовской области 31 декабря станет выходным днем

В Саратовской области 31 декабря станет выходным днем

Правительство Саратовской области готовит документ об объявлении 31 декабря выходным днем, сообщил губернатор Валерий Радаев. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T13:10

2020-12-09T13:10

2020-12-09T13:11

султан хамзаев

новый год

валерий радаев

курская область

саратовская область

ставропольский край

общество

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САРАТОВ, 9 дек - РИА Новости. Правительство Саратовской области готовит документ об объявлении 31 декабря выходным днем, сообщил губернатор Валерий Радаев.Он отметил, что рабочий распорядок в этот день и в последующие новогодние каникулы сохранится для оперативных служб, правоохранительных структур, медицинских организаций, учреждений с постоянным пребыванием людей, а также для многих государственных ведомств.Ранее член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. Однако правительство РФ уже приняло решение, что последний день этого года будет рабочим, в отличие от следующего года. Регионы РФ и предприятия могут сами определиться, будут ли в уходящем году работать 31 декабря. Ряд регионов, в частности, Татарстан, Ставропольский край, Крым, Вологодская, Орловская, Владимирская и Курская области уже объявили 31 декабря нерабочим днем.

https://radiosputnik.ria.ru/20201209/premiya-1588341065.html

курская область

саратовская область

ставропольский край

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султан хамзаев, новый год, валерий радаев, курская область, саратовская область, ставропольский край, общество