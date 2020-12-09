В Саратовской области 31 декабря станет выходным днем
13:10 09.12.2020 (обновлено: 13:11 09.12.2020)
САРАТОВ, 9 дек - РИА Новости. Правительство Саратовской области готовит документ об объявлении 31 декабря выходным днем, сообщил губернатор Валерий Радаев.
"Жители Саратовской области предложили сделать 31 декабря нерабочим днем. Такое мнение высказано в многочисленных обращениях, которые также поступали на мои страницы в социальных сетях, на страницы нашего депутата Вячеслава Викторовича Володина, об этом говорили при личных встречах. В настоящее время готовится соответствующий документ", - написал Радаев в своем Instagram, попросив муниципальные власти и работодателей поддержать это решение.
Он отметил, что рабочий распорядок в этот день и в последующие новогодние каникулы сохранится для оперативных служб, правоохранительных структур, медицинских организаций, учреждений с постоянным пребыванием людей, а также для многих государственных ведомств.
Ранее член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. Однако правительство РФ уже приняло решение, что последний день этого года будет рабочим, в отличие от следующего года. Регионы РФ и предприятия могут сами определиться, будут ли в уходящем году работать 31 декабря. Ряд регионов, в частности, Татарстан, Ставропольский край, Крым, Вологодская, Орловская, Владимирская и Курская области уже объявили 31 декабря нерабочим днем.