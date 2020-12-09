https://ria.ru/20201209/vozderzhanie-1588332920.html

Врач объяснила, почему нельзя "воздерживаться от еды до новогодней ночи"

Врач объяснила, почему нельзя "воздерживаться от еды до новогодней ночи"

Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова объяснила телеканалу "Звезда", почему в последний день года нужно придерживаться обычного режима питания, а не воздерживаться РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T08:52

2020-12-09T08:52

2020-12-09T11:10

александр мясников (врач)

нурия дианова

диеты

новый год

общество

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова объяснила телеканалу "Звезда", почему в последний день года нужно придерживаться обычного режима питания, а не воздерживаться до новогодней ночи.Она пояснила: когда человек не ест, у него не сокращается желчный пузырь и желчь не отходит."У нас нарушилась функция желчного пузыря, желчь стала густой", — рассказала Дианова. Густая желчь, по ее словам, не может справиться с большим количеством пищи, которое человек съедает в новогоднюю ночь, что приводит к "коллапсу".Чрезмерное количество съеденных блюд стимулирует сокращение желчного пузыря, что в совокупности приводит к болевому синдрому. Если же у человека есть еще камни в почках, то может подняться температура, а также появиться тошнота, рвота и даже желтуха.Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как пережить неделю новогодних застолий. По словам медика, можно позволить себе стейк или кусок торта, однако рацион не должен состоять исключительно из них. После застолья необходимо вернуться к принципам правильного питания, основанного на углеводах с низким гликемическим индексом.Диетолог Ольга Григорьян посоветовала в новогоднюю ночь отказаться от шампанского, так как этот напиток вместе с калорийной едой может негативно повлиять на состояние здоровья. По ее словам, лучше поужинать в привычное время. На новогоднем столе, по ее словам, должны быть овощные закуски, небольшое количество оливье, а от тяжелых блюд, например селедки под шубой, лучше отказаться и приготовить их на обед 1 января.

https://ria.ru/20201207/mandarin-1587943150.html

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александр мясников (врач), нурия дианова, диеты, новый год, общество