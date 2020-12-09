https://ria.ru/20201209/veteran-1588331912.html

Двое жителей Омской области получили срок за нападение на ветерана

Двое жителей Омской области получили срок за нападение на ветерана

Суд в Омской области назначил 8 и 9 лет колонии строгого режима двум жителям региона за нападение на 89-летнего ветерана Великой Отечественной войны, сообщается РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T08:41

2020-12-09T08:41

2020-12-09T08:41

омская область

марьяновский район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/82755/53/827555398_0:359:2756:1909_1920x0_80_0_0_06bbb04287acb13783d228623c568ea3.jpg

ОМСК, 9 дек - РИА Новости. Суд в Омской области назначил 8 и 9 лет колонии строгого режима двум жителям региона за нападение на 89-летнего ветерана Великой Отечественной войны, сообщается на сайте областной прокуратуры.По данным следствия, двое жителей деревни Усовка Марьяновского района Омской области 31 года и 34 лет в нетрезвом состоянии ночью 9 апреля 2020 года проникли в дом 89-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Зная, что ветеран проживает один и не может оказать сопротивление, молодые мужчины угрожали ему и били его. Пенсионер отдал нападавшим 13 тысяч рублей, которые фигуранты потратили. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой… с незаконным проникновением в жилище). Деньги в ходе расследования ветерану вернули.Также обвиняемым дополнительно назначили по году ограничения свободы после освобождения. Приговор не вступил в силу.

https://ria.ru/20201209/srok-1588328483.html

омская область

марьяновский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

омская область, марьяновский район, происшествия