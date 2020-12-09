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Двое жителей Омской области получили срок за нападение на ветерана
Двое жителей Омской области получили срок за нападение на ветерана
Суд в Омской области назначил 8 и 9 лет колонии строгого режима двум жителям региона за нападение на 89-летнего ветерана Великой Отечественной войны, сообщается РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T08:41
2020-12-09T08:41
2020-12-09T08:41
омская область
марьяновский район
происшествия
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ОМСК, 9 дек - РИА Новости. Суд в Омской области назначил 8 и 9 лет колонии строгого режима двум жителям региона за нападение на 89-летнего ветерана Великой Отечественной войны, сообщается на сайте областной прокуратуры.По данным следствия, двое жителей деревни Усовка Марьяновского района Омской области 31 года и 34 лет в нетрезвом состоянии ночью 9 апреля 2020 года проникли в дом 89-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Зная, что ветеран проживает один и не может оказать сопротивление, молодые мужчины угрожали ему и били его. Пенсионер отдал нападавшим 13 тысяч рублей, которые фигуранты потратили. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой… с незаконным проникновением в жилище). Деньги в ходе расследования ветерану вернули.Также обвиняемым дополнительно назначили по году ограничения свободы после освобождения. Приговор не вступил в силу.
https://ria.ru/20201209/srok-1588328483.html
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омская область, марьяновский район, происшествия