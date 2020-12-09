Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201209/vaktsinatsiya-1588430636.html
В Кузбассе началась вакцинация от коронавируса
В Кузбассе началась вакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавирусной инфекции стартовала в Кузбассе, в первый день привились 105 добровольцев из шести муниципалитетов, сообщает министерство... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T15:06
2020-12-09T15:06
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
кемеровская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/05/1587818301_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_72490fc13d265e78cdef775186059230.jpg
КЕМЕРОВО, 9 дек - РИА Новости. Вакцинация от коронавирусной инфекции стартовала в Кузбассе, в первый день привились 105 добровольцев из шести муниципалитетов, сообщает министерство здравоохранения региона.Ранее сообщалось, что в регион поступила первая тысяча доз вакцины.Отмечается, что информация о каждом привитом внесена в федеральный регистр. В личном кабинете на портале госуслуг они могут вести дневник самонаблюдения, в случае недомогания человек должен обратиться к врачу."В первую очередь подлежат вакцинации медицинские работники, особенно те, кто находится в зоне риска по возможному контакту с больными новой коронавирусной инфекцией. Вакцинация проводится в добровольном порядке. Люди, которые изъявили желание пройти вакцинацию, обследуются на наличие антител. После вакцинации человек должен находится в течение 30 минут под наблюдением медработника", — приводятся в сообщении слова первого замминистра здравоохранения Кузбасса Елены Зелениной.Вакцина "Спутник V" была разработана национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России. Она прошла успешные испытания. Правительство РФ в ноябре утвердило включение вакцин от коронавируса в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.По данным на среду, всего в Кемеровской области выявлено 22 522 случая заражения коронавирусом, 412 человек скончались. Под медицинским наблюдением находятся 11 770 человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201209/izolyatsiya-1588380894.html
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/05/1587818301_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9dd5c46446322c2f8fb03c85183cdc20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, кемеровская область, общество

В Кузбассе началась вакцинация от коронавируса

15:06 09.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабота прививочного пункта по вакцинации от COVID-19
Работа прививочного пункта по вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 9 дек - РИА Новости. Вакцинация от коронавирусной инфекции стартовала в Кузбассе, в первый день привились 105 добровольцев из шести муниципалитетов, сообщает министерство здравоохранения региона.
Ранее сообщалось, что в регион поступила первая тысяча доз вакцины.
"Вакцинация проводится в прививочных кабинетах в 13 медицинских организациях… Уже более 600 кузбассовцев изъявили желание принять участие в прививочной кампании. Сегодня вакцинацию прошли 105 добровольцев в шести муниципалитетах Кузбасса", – сообщает минздрав.
Отмечается, что информация о каждом привитом внесена в федеральный регистр. В личном кабинете на портале госуслуг они могут вести дневник самонаблюдения, в случае недомогания человек должен обратиться к врачу.
Медицинский сотрудник в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Вчера, 12:21Распространение нового коронавируса
В Кузбассе продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет
"В первую очередь подлежат вакцинации медицинские работники, особенно те, кто находится в зоне риска по возможному контакту с больными новой коронавирусной инфекцией. Вакцинация проводится в добровольном порядке. Люди, которые изъявили желание пройти вакцинацию, обследуются на наличие антител. После вакцинации человек должен находится в течение 30 минут под наблюдением медработника", — приводятся в сообщении слова первого замминистра здравоохранения Кузбасса Елены Зелениной.
Вакцина "Спутник V" была разработана национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России. Она прошла успешные испытания. Правительство РФ в ноябре утвердило включение вакцин от коронавируса в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
По данным на среду, всего в Кемеровской области выявлено 22 522 случая заражения коронавирусом, 412 человек скончались. Под медицинским наблюдением находятся 11 770 человек.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоКемеровская областьОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:28Путин поздравил "Радио России" с тридцатилетием
09:27Трутнев обсудит с Мишустиным энергообеспечение острова Русский
09:23Лавров назвал RT одним из лидеров международного информационного вещания
09:20Минтруд ожидает выполнения всех показателей по нацпроектам до 2030 года
09:20В правительстве одобрили модернизацию первичного звена здравоохранения
09:13Трутнев поручит проверить обстановку по COVID-19 в отдаленных районах ДФО
09:06На парковке ТЦ в Подмосковье мужчина повредил топором 12 автомобилей
09:04В Москве 5820 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:03Мишустин поздравил телеканал RT с пятнадцатилетием
09:00Ученые разработали рецепты шоколада и кексов для здоровья и долголетия
08:53В России провели более 81 миллиона тестов на коронавирус
08:51Эксперты ВОЗ прибыли в Индию, где произошла вспышка неизвестной болезни
08:49В Новосибирске опровергли данные об отключении кислорода в больнице
08:48Судно для укладки труб "Северного потока — 2" приблизилось к месту работ
08:47Названы самые вредные для мозга продукты
08:46Взрыв космического корабля Илона Маска во время испытаний сняли на видео
08:34В Ульяновской области 31 декабря объявили выходным для госслужащих
08:30Путин заявил, что RT доверяют десятки миллионов людей по всему миру
08:22Шойгу поздравил телеканал RT с пятнадцатилетием
08:18Лавров ответил на обвинения во вмешательстве Москвы в дела других стран
Лента новостейМолния