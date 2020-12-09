https://ria.ru/20201209/vaktsinatsiya-1588430636.html

В Кузбассе началась вакцинация от коронавируса

В Кузбассе началась вакцинация от коронавируса

Вакцинация от коронавирусной инфекции стартовала в Кузбассе, в первый день привились 105 добровольцев из шести муниципалитетов, сообщает министерство... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T15:06

2020-12-09T15:06

2020-12-09T15:06

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

кемеровская область

общество

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КЕМЕРОВО, 9 дек - РИА Новости. Вакцинация от коронавирусной инфекции стартовала в Кузбассе, в первый день привились 105 добровольцев из шести муниципалитетов, сообщает министерство здравоохранения региона.Ранее сообщалось, что в регион поступила первая тысяча доз вакцины.Отмечается, что информация о каждом привитом внесена в федеральный регистр. В личном кабинете на портале госуслуг они могут вести дневник самонаблюдения, в случае недомогания человек должен обратиться к врачу."В первую очередь подлежат вакцинации медицинские работники, особенно те, кто находится в зоне риска по возможному контакту с больными новой коронавирусной инфекцией. Вакцинация проводится в добровольном порядке. Люди, которые изъявили желание пройти вакцинацию, обследуются на наличие антител. После вакцинации человек должен находится в течение 30 минут под наблюдением медработника", — приводятся в сообщении слова первого замминистра здравоохранения Кузбасса Елены Зелениной.Вакцина "Спутник V" была разработана национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России. Она прошла успешные испытания. Правительство РФ в ноябре утвердило включение вакцин от коронавируса в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.По данным на среду, всего в Кемеровской области выявлено 22 522 случая заражения коронавирусом, 412 человек скончались. Под медицинским наблюдением находятся 11 770 человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201209/izolyatsiya-1588380894.html

кемеровская область

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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, кемеровская область, общество