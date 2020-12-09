"Коммунисты России" не верят в способность россиян отказаться от алкоголя
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак"
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Рекомендация воздержаться от употребления алкоголя при вакцинации от коронавируса невыполнима для россиян, особенно в период новогодних праздников, лучше говорить о важности ограничить, свести до разумного минимума употребление спиртного, заявил исполнительный секретарь ЦК партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что как минимум две недели до вакцинации от коронавируса и 42 дня после нельзя принимать алкоголь. После этого директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что речи о полном запрете на алкоголь во время вакцинации от коронавируса не идет, но рекомендуется воздерживаться от него в течение трех дней после каждой прививки.
"Эта рекомендация трудновыполнима в нашей северной и холодной стране в зимний период в течение столь длительного времени, да еще в период новогодних праздников и рождественских каникул. Вряд ли среди десятков миллионов россиян, которые нуждаются в скорейшей вакцинации, найдется много людей, кто исключит хотя бы символическое употребление алкоголя - бокал шампанского или наркомовские 100 граммов - за более лучший наступающий год, за все хорошее в кампании своей семьи и близких в конце декабря и январе. Эту традицию невозможно отменить", - сказал РИА Новости Малинкович.
По его словам, потом наступят 23 февраля и 8 марта, которые отмечают за столом с родными и друзьями, поэтому отказаться полностью от алкоголя на ближайшие два месяца попросту невозможно, и "не стоит ставить перед людьми такие нереальные, невыполнимые миссии, задачи".
"Необходимо говорить о важности ограничить, свести до разумного минимума употребление спиртного - такую рекомендацию примут делающие прививку, а вакцинироваться, безусловно, надо большинству", - отметил он.
Помимо этого, Малинкович считает, что можно также обозначить разумный срок периода полного отказа от алкоголя - две недели, двадцать дней, но не два месяца.
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