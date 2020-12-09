https://ria.ru/20201209/vaktsinatsiya-1588427821.html

"Коммунисты России" не верят в способность россиян отказаться от алкоголя

"Коммунисты России" не верят в способность россиян отказаться от алкоголя

Рекомендация воздержаться от употребления алкоголя при вакцинации от коронавируса невыполнима для россиян, особенно в период новогодних праздников, лучше... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T14:55

2020-12-09T14:55

2020-12-09T14:55

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

коммунисты россии

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Рекомендация воздержаться от употребления алкоголя при вакцинации от коронавируса невыполнима для россиян, особенно в период новогодних праздников, лучше говорить о важности ограничить, свести до разумного минимума употребление спиртного, заявил исполнительный секретарь ЦК партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что как минимум две недели до вакцинации от коронавируса и 42 дня после нельзя принимать алкоголь. После этого директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что речи о полном запрете на алкоголь во время вакцинации от коронавируса не идет, но рекомендуется воздерживаться от него в течение трех дней после каждой прививки.По его словам, потом наступят 23 февраля и 8 марта, которые отмечают за столом с родными и друзьями, поэтому отказаться полностью от алкоголя на ближайшие два месяца попросту невозможно, и "не стоит ставить перед людьми такие нереальные, невыполнимые миссии, задачи"."Необходимо говорить о важности ограничить, свести до разумного минимума употребление спиртного - такую рекомендацию примут делающие прививку, а вакцинироваться, безусловно, надо большинству", - отметил он.Помимо этого, Малинкович считает, что можно также обозначить разумный срок периода полного отказа от алкоголя - две недели, двадцать дней, но не два месяца.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201209/koronavirus-1588318629.html

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