https://ria.ru/20201209/vaktsina-1588499634.html

Турция опровергла сообщения об отказе от российской вакцины от COVID-19

Турция опровергла сообщения об отказе от российской вакцины от COVID-19

В Минздраве Турции РИА Новости опровергли публикации о заявлении главы ведомства Фахреттина Коджи о том, что страна отказалась от российской вакцины против... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T20:10

2020-12-09T20:10

2020-12-09T22:28

стамбул

анкара

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

турция

в мире

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АНКАРА, 9 дек — РИА Новости. В Минздраве Турции РИА Новости опровергли публикации о заявлении главы ведомства Фахреттина Коджи о том, что страна отказалась от российской вакцины против коронавируса. Ранее в среду телеканал Haberturk cо ссылкой на Коджу сообщил, что Анкара не будет закупать препарат, так как он якобы не соответствует надлежащей лабораторной практике. Сам министр также не подтвердил отказ от закупок. Как заявил ранее глава Минздрава, пандемия коронавируса в ряде регионов Турции, в том числе в Стамбуле, достигла третьего пика. За последнюю неделю в стране неоднократно фиксировали суточные рекордные показатели новых случаев коронавируса и смертей от него.Как сообщал Коджа, Турция закупит к апрелю будущего года 100 миллионов доз вакцины от коронавируса. Первая партия вакцины китайской компании SinoVac поступит в страну после 11 декабря, а в конце месяца планируется начать вакцинацию после лабораторных испытаний качества вакцины. Кроме того, Турция заявляла о планах закупить как минимум 25 миллионов доз вакцины BioNTech компаний Pfizer.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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стамбул, анкара, коронавирус covid-19, турция, в мире