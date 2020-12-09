https://ria.ru/20201209/vaktsina-1588441707.html

Индия не одобрила экстренное применение вакцины AstraZeneca, сообщили СМИ

Индия не одобрила экстренное применение вакцины AstraZeneca, сообщили СМИ

Индийский регулятор в области фармацевтических препаратов пока отказался выдавать разрешение на экстренное использование вакцин против коронавируса от Института РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T16:01

2020-12-09T16:01

2020-12-09T16:01

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

astrazeneca

индия

в мире

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Индийский регулятор в области фармацевтических препаратов пока отказался выдавать разрешение на экстренное использование вакцин против коронавируса от Института сыворотки Индии, который предлагает препарат от AstraZeneca, и от индийской Bharat Biotech, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники.Решение было принято на встрече экспертной комиссии Центральной организации по контролю стандартов лекарственных средств Индии. Комиссия рассматривала заявки от индийских Bharat Biotech и Института сыворотки Индии, а также американской компании Pfizer. Как сообщил телеканалу источник в Институте сыворотки, "проведение нескольких встреч правительства (по вопросу экстренного применения вакцин - ред.) является стандартной практикой". По его словам, как ожидается, этот процесс будет продолжаться в течение одной или двух недель.Ранее сообщалось, что индийский регулятор в области фармацевтических препаратов и медицинских изделий в среду рассмотрит заявки трех компаний на получение лицензии и экстренное использование в Индии вакцины против коронавируса.Ранее индийские Bharat Biotech и Институт сыворотки Индии, а также американская Pfizer запросили у властей Индии лицензию на использование вакцины от коронавируса в стране. Вакцина Covaxin, разработанная Bharat Biotech в сотрудничестве с Индийским советом медицинских исследований и Национальным институтом вирусологии, является одним из трех индийских препаратов против коронавируса. Компания Pfizer предлагает свою вакцину, а Институт сыворотки Индии - "оксфордскую" вакцину от компании AstraZeneca.Всего в Индии проходят испытания восьми вакцин от коронавируса, в том числе российской вакцины "Спутник V".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201208/vaktsina-1588284478.html

индия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, astrazeneca , индия, в мире