Вологодская область получит более 960 доз вакцины от COVID до конца года
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроизводство российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Более 960 доз вакцины от коронавируса должно поступить до конца декабря в Вологодскую область, где пока привиты 23 медика, сообщает оперштаб региона.
"На сегодняшний день на Вологодчину поступило 42 вакцины, привито 23 медика из COVID-центров. До конца декабря ожидается поставка в регион еще 962 доз вакцины для иммунизации групп риска. Это медики, педагоги и соцработники", - говорится в сообщении.
Как отмечает областной оперштаб, в перспективе на первом этапе массовой иммунизации населения предполагается привить от коронавируса до 30% населения.
По данным оперштаба, к среде в Вологодской области подтверждено 15 412 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 368 случаев. Выздоровели 11 498 человек, скончались – 256. Общая загруженность COVID-стационаров региона составляет 72%.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.