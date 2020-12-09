Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201209/vaktsina-1588438713.html
Вологодская область получит более 960 доз вакцины от COVID до конца года
Вологодская область получит более 960 доз вакцины от COVID до конца года
Более 960 доз вакцины от коронавируса должно поступить до конца декабря в Вологодскую область, где пока привиты 23 медика, сообщает оперштаб региона. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T15:43
2020-12-09T15:43
вологодская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/06/1587900704_0:367:2990:2048_1920x0_80_0_0_9ee9156bf37d2f0f008b4b173c689584.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Более 960 доз вакцины от коронавируса должно поступить до конца декабря в Вологодскую область, где пока привиты 23 медика, сообщает оперштаб региона.Как отмечает областной оперштаб, в перспективе на первом этапе массовой иммунизации населения предполагается привить от коронавируса до 30% населения.По данным оперштаба, к среде в Вологодской области подтверждено 15 412 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 368 случаев. Выздоровели 11 498 человек, скончались – 256. Общая загруженность COVID-стационаров региона составляет 72%.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201209/vaktsina-1588401951.html
вологодская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/06/1587900704_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_fb9d98252cd4976e10c9824f9bb56fd7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вологодская область, общество

Вологодская область получит более 960 доз вакцины от COVID до конца года

15:43 09.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроизводство российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Производство российской вакцины против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Более 960 доз вакцины от коронавируса должно поступить до конца декабря в Вологодскую область, где пока привиты 23 медика, сообщает оперштаб региона.
"На сегодняшний день на Вологодчину поступило 42 вакцины, привито 23 медика из COVID-центров. До конца декабря ожидается поставка в регион еще 962 доз вакцины для иммунизации групп риска. Это медики, педагоги и соцработники", - говорится в сообщении.
Медицинская сестра собирается ввести вакцину Гам-КОВИД-Вак медработнику в прививочном кабинете городской клинической поликлиники №2 в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Вчера, 13:25Распространение нового коронавируса
Гинцбург рассказал, почему не придется менять вакцину от COVID-19
Как отмечает областной оперштаб, в перспективе на первом этапе массовой иммунизации населения предполагается привить от коронавируса до 30% населения.
По данным оперштаба, к среде в Вологодской области подтверждено 15 412 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 368 случаев. Выздоровели 11 498 человек, скончались – 256. Общая загруженность COVID-стационаров региона составляет 72%.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Вологодская областьОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:28Путин поздравил "Радио России" с тридцатилетием
09:27Трутнев обсудит с Мишустиным энергообеспечение острова Русский
09:23Лавров назвал RT одним из лидеров международного информационного вещания
09:20Минтруд ожидает выполнения всех показателей по нацпроектам до 2030 года
09:20В правительстве одобрили модернизацию первичного звена здравоохранения
09:13Трутнев поручит проверить обстановку по COVID-19 в отдаленных районах ДФО
09:06На парковке ТЦ в Подмосковье мужчина повредил топором 12 автомобилей
09:04В Москве 5820 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:03Мишустин поздравил телеканал RT с пятнадцатилетием
09:00Ученые разработали рецепты шоколада и кексов для здоровья и долголетия
08:53В России провели более 81 миллиона тестов на коронавирус
08:51Эксперты ВОЗ прибыли в Индию, где произошла вспышка неизвестной болезни
08:49В Новосибирске опровергли данные об отключении кислорода в больнице
08:48Судно для укладки труб "Северного потока — 2" приблизилось к месту работ
08:47Названы самые вредные для мозга продукты
08:46Взрыв космического корабля Илона Маска во время испытаний сняли на видео
08:34В Ульяновской области 31 декабря объявили выходным для госслужащих
08:30Путин заявил, что RT доверяют десятки миллионов людей по всему миру
08:22Шойгу поздравил телеканал RT с пятнадцатилетием
08:18Лавров ответил на обвинения во вмешательстве Москвы в дела других стран
Лента новостейМолния