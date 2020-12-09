https://ria.ru/20201209/vaktsina-1588438713.html

Вологодская область получит более 960 доз вакцины от COVID до конца года

Вологодская область получит более 960 доз вакцины от COVID до конца года

Более 960 доз вакцины от коронавируса должно поступить до конца декабря в Вологодскую область, где пока привиты 23 медика, сообщает оперштаб региона. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T15:43

2020-12-09T15:43

2020-12-09T15:43

вологодская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/06/1587900704_0:367:2990:2048_1920x0_80_0_0_9ee9156bf37d2f0f008b4b173c689584.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Более 960 доз вакцины от коронавируса должно поступить до конца декабря в Вологодскую область, где пока привиты 23 медика, сообщает оперштаб региона.Как отмечает областной оперштаб, в перспективе на первом этапе массовой иммунизации населения предполагается привить от коронавируса до 30% населения.По данным оперштаба, к среде в Вологодской области подтверждено 15 412 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 368 случаев. Выздоровели 11 498 человек, скончались – 256. Общая загруженность COVID-стационаров региона составляет 72%.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201209/vaktsina-1588401951.html

вологодская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вологодская область, общество