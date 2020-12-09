В Хабаровск поступила вторая партия вакцины от COVID-19 для медработников
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедработник демонстрирует "компонент 1" вакцины от коронавируса "Спутник V"
ХАБАРОВСК, 9 дек — РИА Новости. Партия вакцины от коронавируса в количестве 400 доз поступила в Хабаровск для вакцинации медиков.
"Час назад в Хабаровск поступило 400 доз вакцины против новой коронавирусной инфекции. Завтра начинаем вакцинировать медработников ковидных госпиталей", - написал в своем Telegram-канале и.о. зампреда правительства по соцвопросам Евгений Никонов.
Первые 42 дозы вакцины "Спутник V" были доставлены для Хабаровского края в сентябре. Первыми были привиты добровольцы – врачи ковидных госпиталей и работники скорой медицинской помощи.
За минувшие сутки в регионе выявлено 335 новых случаев COVID-19. Всего за время пандемии заразились коронавирусом 27 589 человек, выздоровели 21 491, умерли 172 человека. По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернута 3 291 койка, свободными остаются 415. Всего на лечении находятся 5 926 человек (3050 – амбулаторно), из них 38 тяжелых пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.