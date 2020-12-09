https://ria.ru/20201209/vaktsina-1588376599.html

В Хабаровск поступила вторая партия вакцины от COVID-19 для медработников

В Хабаровск поступила вторая партия вакцины от COVID-19 для медработников

Партия вакцины от коронавируса в количестве 400 доз поступила в Хабаровск для вакцинации медиков. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T12:14

2020-12-09T12:14

2020-12-09T12:14

хабаровск

хабаровский край

общество

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ХАБАРОВСК, 9 дек — РИА Новости. Партия вакцины от коронавируса в количестве 400 доз поступила в Хабаровск для вакцинации медиков.Первые 42 дозы вакцины "Спутник V" были доставлены для Хабаровского края в сентябре. Первыми были привиты добровольцы – врачи ковидных госпиталей и работники скорой медицинской помощи.За минувшие сутки в регионе выявлено 335 новых случаев COVID-19. Всего за время пандемии заразились коронавирусом 27 589 человек, выздоровели 21 491, умерли 172 человека. По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернута 3 291 койка, свободными остаются 415. Всего на лечении находятся 5 926 человек (3050 – амбулаторно), из них 38 тяжелых пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201209/vaktsina-1588373307.html

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хабаровск, хабаровский край, общество