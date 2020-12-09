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В Хабаровск поступила вторая партия вакцины от COVID-19 для медработников
В Хабаровск поступила вторая партия вакцины от COVID-19 для медработников
Партия вакцины от коронавируса в количестве 400 доз поступила в Хабаровск для вакцинации медиков. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T12:14
2020-12-09T12:14
хабаровск
хабаровский край
общество
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ХАБАРОВСК, 9 дек — РИА Новости. Партия вакцины от коронавируса в количестве 400 доз поступила в Хабаровск для вакцинации медиков.Первые 42 дозы вакцины "Спутник V" были доставлены для Хабаровского края в сентябре. Первыми были привиты добровольцы – врачи ковидных госпиталей и работники скорой медицинской помощи.За минувшие сутки в регионе выявлено 335 новых случаев COVID-19. Всего за время пандемии заразились коронавирусом 27 589 человек, выздоровели 21 491, умерли 172 человека. По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернута 3 291 койка, свободными остаются 415. Всего на лечении находятся 5 926 человек (3050 – амбулаторно), из них 38 тяжелых пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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хабаровск, хабаровский край, общество

В Хабаровск поступила вторая партия вакцины от COVID-19 для медработников

12:14 09.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедработник демонстрирует "компонент 1" вакцины от коронавируса "Спутник V"
Медработник демонстрирует компонент 1 вакцины от коронавируса Спутник V - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ХАБАРОВСК, 9 дек — РИА Новости. Партия вакцины от коронавируса в количестве 400 доз поступила в Хабаровск для вакцинации медиков.
"Час назад в Хабаровск поступило 400 доз вакцины против новой коронавирусной инфекции. Завтра начинаем вакцинировать медработников ковидных госпиталей", - написал в своем Telegram-канале и.о. зампреда правительства по соцвопросам Евгений Никонов.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории биотехнологической компании BIOCAD в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Вчера, 12:00
Мишустин предрек "взрывной спрос" на российскую вакцину от COVID
Первые 42 дозы вакцины "Спутник V" были доставлены для Хабаровского края в сентябре. Первыми были привиты добровольцы – врачи ковидных госпиталей и работники скорой медицинской помощи.
За минувшие сутки в регионе выявлено 335 новых случаев COVID-19. Всего за время пандемии заразились коронавирусом 27 589 человек, выздоровели 21 491, умерли 172 человека. По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернута 3 291 койка, свободными остаются 415. Всего на лечении находятся 5 926 человек (3050 – амбулаторно), из них 38 тяжелых пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
ХабаровскХабаровский крайОбщество
 
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