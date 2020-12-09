https://ria.ru/20201209/vaktsina-1588345655.html

В российскую армию поставят еще сто тысяч доз вакцины от COVID-19

В российскую армию поставят еще сто тысяч доз вакцины от COVID-19

Еще 100 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции будет поставлено в российскую армию до конца этого года, сообщил в среду министр обороны Сергей Шойгу на... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T10:17

2020-12-09T10:17

2020-12-09T10:17

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

сергей шойгу

москва

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МОСКВА, 9 дек – РИА новости. Еще 100 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции будет поставлено в российскую армию до конца этого года, сообщил в среду министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководством Вооруженных сил РФ."В целях наращивания вакцинации до конца года планируется получить еще до 100 тысяч доз вакцины", - сказал министр.Шойгу сообщил, что до этого Минобороны получило 14,5 тысячи доз вакцины, которые были распределены в военные округа, на Северный флот и в центральный аппарат министерства. Он уточнил, что в настоящее время вакцинированы более 8,5 тысячи военнослужащих.Министр добавил, что число лабораторий для выявления коронавируса в структурах Минобороны и войсках с апреля увеличено в восемь раз, что позволяет проводить до 6 тысяч исследований в сутки.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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