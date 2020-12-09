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https://ria.ru/20201209/vaktsina-1588345655.html
В российскую армию поставят еще сто тысяч доз вакцины от COVID-19
В российскую армию поставят еще сто тысяч доз вакцины от COVID-19
Еще 100 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции будет поставлено в российскую армию до конца этого года, сообщил в среду министр обороны Сергей Шойгу на... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T10:17
2020-12-09T10:17
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сергей шойгу
москва
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МОСКВА, 9 дек – РИА новости. Еще 100 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции будет поставлено в российскую армию до конца этого года, сообщил в среду министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководством Вооруженных сил РФ."В целях наращивания вакцинации до конца года планируется получить еще до 100 тысяч доз вакцины", - сказал министр.Шойгу сообщил, что до этого Минобороны получило 14,5 тысячи доз вакцины, которые были распределены в военные округа, на Северный флот и в центральный аппарат министерства. Он уточнил, что в настоящее время вакцинированы более 8,5 тысячи военнослужащих.Министр добавил, что число лабораторий для выявления коронавируса в структурах Минобороны и войсках с апреля увеличено в восемь раз, что позволяет проводить до 6 тысяч исследований в сутки.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сергей шойгу, москва

В российскую армию поставят еще сто тысяч доз вакцины от COVID-19

10:17 09.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкШприц с вакциной против COVID-19
Шприц с вакциной против COVID-19 - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 дек – РИА новости. Еще 100 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции будет поставлено в российскую армию до конца этого года, сообщил в среду министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководством Вооруженных сил РФ.
"В целях наращивания вакцинации до конца года планируется получить еще до 100 тысяч доз вакцины", - сказал министр.
Шойгу сообщил, что до этого Минобороны получило 14,5 тысячи доз вакцины, которые были распределены в военные округа, на Северный флот и в центральный аппарат министерства. Он уточнил, что в настоящее время вакцинированы более 8,5 тысячи военнослужащих.
Министр добавил, что число лабораторий для выявления коронавируса в структурах Минобороны и войсках с апреля увеличено в восемь раз, что позволяет проводить до 6 тысяч исследований в сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСергей ШойгуМосква
 
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