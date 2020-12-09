https://ria.ru/20201209/turtsiya-1588493116.html

Советник Эрдогана прокомментировал ситуацию с российскими С-400

Советник Эрдогана прокомментировал ситуацию с российскими С-400

Наказывать Турцию за приобретение российских ЗРК С-400 будет очень контрпродуктивно со стороны США, заявил советник и официальный представитель турецкого... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T19:28

2020-12-09T19:28

2020-12-09T19:28

с-400 «триумф»

нато

турция

сша

в мире

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Наказывать Турцию за приобретение российских ЗРК С-400 будет очень контрпродуктивно со стороны США, заявил советник и официальный представитель турецкого президента Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын."Мы неоднократно заявляли о желании приобрести комплексы Patriot, они, к сожалению, были отвергнуты, поскольку мы не смогли договориться об условиях. Где-то шесть лет назад наш президент сказал: "Мы союзники по НАТО, мы стратегические партнеры, и вы все еще отказываетесь продать нам комплексы Patriot. Значит, придется искать альтернативу". Они решили, что он блефует. Когда все стало серьезно, они поняли, что совершили ошибку. Мы все еще верим, что можем решить этот вопрос", - сказал он, выступая в Маршалловском институте в Вашингтоне.Калын отметил, что этот вопрос уже давно не является техническими, а стал политическим из-за решения Анкары купить российские ЗРК С-400."Но наказывать Турцию за это будет так контрпродуктивно, что от этого пострадают турецко-американские отношения. Это не принесет ничего хорошего, наоборот", - подчеркнул он.Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.

https://ria.ru/20201123/turtsiya-1585891471.html

https://ria.ru/20201102/ssha-1582618336.html

турция

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

с-400 «триумф», нато, турция, сша, в мире