Эрдоган заявил о вкладе Турции в "освобождение азербайджанских земель"
13:11 09.12.2020 (обновлено: 13:44 09.12.2020)
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
АНКАРА, 9 дек - РИА Новости. Турция внесла вклад в "освобождение земель Азербайджана от оккупации", заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
"В результате 43-дневной борьбы Азербайджан за свои земли они были возвращены ему. Турция с первого дня демонстрировала солидарность с ним, поддерживала, как могла, и внесла свой вклад в освобождение этих территорий от оккупации. С 30-летней несправедливостью покончено. Наша поддержка Азербайджану продолжится", - сказал Эрдоган журналистам перед вылетом в Баку.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.