https://ria.ru/20201209/turtsiya-1588396878.html

Эрдоган заявил о вкладе Турции в "освобождение азербайджанских земель"

Эрдоган заявил о вкладе Турции в "освобождение азербайджанских земель"

Турция внесла вклад в "освобождение земель Азербайджана от оккупации", заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T13:11

2020-12-09T13:11

2020-12-09T13:44

никол пашинян

ильхам алиев

москва

азербайджан

армения

ситуация в нагорном карабахе

турция

реджеп тайип эрдоган

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568215485_0:131:3177:1918_1920x0_80_0_0_33aeac439cb546ce002effc3d2005b05.jpg

АНКАРА, 9 дек - РИА Новости. Турция внесла вклад в "освобождение земель Азербайджана от оккупации", заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган."В результате 43-дневной борьбы Азербайджан за свои земли они были возвращены ему. Турция с первого дня демонстрировала солидарность с ним, поддерживала, как могла, и внесла свой вклад в освобождение этих территорий от оккупации. С 30-летней несправедливостью покончено. Наша поддержка Азербайджану продолжится", - сказал Эрдоган журналистам перед вылетом в Баку.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201209/karabakh-1588330393.html

москва

азербайджан

армения

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, ильхам алиев, москва, азербайджан, армения, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире