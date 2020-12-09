На ремонт трассы Краснодар — Ейск направят более 750 миллионов рублей
КРАСНОДАР, 9 дек - РИА Новости. Власти Краснодарского края на ремонт трассы Краснодар – Ейск в 2021 году направят более 750 миллионов рублей, сообщает администрация региона.
Уточняется, что реконструкция трассы ведется в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". "На ремонт трассы Краснодар – Ейск в 2021 году направят более 750 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Как пояснили в ведомстве, на участке магистрали от Краснодара до Тимашевска организуют четырехполосное движение с разделительной полосой. Кроме того, дорога не будет пересекаться с другими железнодорожными и транспортными путями.
"Ремонт участка протяженностью в 10,9 километра проходит в Тимашевском районе от границы с Динским до станицы Медведовской. Здесь построят две многоуровневые развязки, установят автобусные остановки, оборудуют тротуары, площадку для отдыха и автоматические пункты весового контроля", – приводятся в сообщении слова вице-губернатора края Александра Трембицкого.
Кроме того, в первой половине 2021 года завершится проектирование еще одного участка – 12-километровой трассы в Динском районе. "Оба объекта планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году. Ранее часть дороги от Медведовской до Тимашевска уже расширили с двух до четырех полос", - пояснили в ведомстве.
Отмечается, что трасса Краснодар – Ейск станет альтернативой платного участка федеральной трассы М-4 "Дон", обеспечит безопасный проезд к черноморским курортам и Крымскому мосту.
Всего в 2021 году на реализацию национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в крае планируется направить 4,5 миллиарда рублей. При этом большая часть средств – 3,4 миллиарда – поступят из бюджета региона.