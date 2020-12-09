https://ria.ru/20201209/torgovlya-1588466923.html

Китай демонстрирует активный рост внешней торговли в ноябре

Китай демонстрирует активный рост внешней торговли в ноябре

В ноябре внешняя торговля Китая продемонстрировала более интенсивный рост по сравнению с октябрем. Согласно данным, опубликованным Главным таможенным... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T17:34

2020-12-09T17:34

2020-12-09T17:34

россия-китай: главное

китай

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МОСКВА, 9 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". В ноябре внешняя торговля Китая продемонстрировала более интенсивный рост по сравнению с октябрем. Согласно данным, опубликованным Главным таможенным управлением (ГТУ) КНР, внешнеторговый оборот страны за ноябрь увеличился на 13,6% и составил 460,7 миллиарда долларов.В частности, экспорт Китая вырос на 21,1%, а импорт – на 4,5%. Рост экспорта Китая гораздо выше 12% показателя, прогнозированного ранее аналитиками агентства Bloomberg. По состоянию на ноябрь, экспорт КНР уже 6 месяцев подряд демонстрирует рост.Экспорт продукции электромеханической промышленности китайского производства в период с января по ноябрь составил 1,37 триллиона долларов и вырос на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. На данную категорию пришлось 59% объема экспорта страны.На фоне пандемии COVID-19 также вырос экспорт медицинских инструментов и средств индивидуальной защиты. За первые 11 месяцев этого года экспорт данной категории товаров вырос на 42,5% в годовом выражении.За ноябрь импорт Китая также продемонстрировал значительный рост. Это означает, что активнее восстановляет потребительская уверенность на китайском рынке.Мощный внутренний спрос Китая сочетается с цифровой экономикой и несет новые дивиденды. Это также приносит выгоду для трансграничной электронной коммерции.Самое важное то, что продолжительное восстановление внешней торговли Китая обеспечивает стабильность цепочек производства и поставок в глобальном масштабе. По итогам первых 11 месяцев 2020 года товарооборот Китая с АСЕАН, ЕС, США, Японией и РК показал положительный рост. Торговый оборот между Китаем и АСЕАН, ЕС и США вырос на 5,6%, 3,5% и 5,8% соответственно.Индекс PMI (индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе) Китая, который опубликовало Государственное статистическое управление КНР в последнее время, достиг до 52,1% в ноябре. Этот показатель оценивается как самый высокий с сентября 2017 года. Данные показали, что китайские предприятия в масштабах крупных, средних и малых, находятся в процессе подъема, что в полной мере свидетельствует о прочной основе восстановления экономики Китая в секторе производства.Многие международные организации полагают, что Китай станет единственной крупной экономикой мира, которая способна показать положительный рост в 2020 году. Статистика за четвёртый квартал этого года, обнародованная недавно CNBC, показала: опрошенные финансовые директора (CFO) крупных транснациональных корпораций полагают, что Китай, шаг за шагом избавившись от негативного влияния пандемии, демонстрирует экономический рост, по этой причине они скорректировали перспективы экономического развития Китая от "стабильности" до "умеренного улучшения".

https://ria.ru/20201207/avtomobili-1587986142.html

https://ria.ru/20201204/konkurs-1587690284.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай