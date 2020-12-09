https://ria.ru/20201209/sotrudnichestvo-1588471662.html

Медиакорпорация КНР и China Mobile сотрудничают в области авторских прав

Медиакорпорация КНР и China Mobile сотрудничают в области авторских прав

В Пекине во вторник состоялась церемония подписания соглашения о стратегическом сотрудничестве в сфере авторского права между Медиакорпорацией Китая и ведущим... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T17:52

2020-12-09T17:52

2020-12-09T17:52

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шэнь хайсюн

china mobile

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токио

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МОСКВА, 9 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". В Пекине во вторник состоялась церемония подписания соглашения о стратегическом сотрудничестве в сфере авторского права между Медиакорпорацией Китая и ведущим оператором связи China Mobile. На церемонии подписания документа о сотрудничестве присутствовали заместитель главы отдела пропаганды ЦК КПК, директор и главный редактор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн и секретарь парткома, председатель правления компании China Mobile Ян Цзе.Выступая на церемонии, Шэнь Хайсюн выразил уверенность в том, что сотрудничество с China Mobile придаст долгосрочный импульс осуществлению трансформации Медиакорпорации из традиционного теле-радио СМИ к первоклассному диверсифицированному СМИ, генерируюшему и распространяющему оригинальную радио-видео продукцию посредством всех возможных платформ и средств.На основе технологий 5G+4K/8K+AI обе стороны будут сотрудничать в таких сферах, как инновации в содержании, трансляции спортивных соревнований, передача на основе технологии 5G, "умное" управление теле-радиовещанием и т. д., общая сумма сотрудничества превысит несколько миллиардов юаней.Как стало известно, после успешного сотрудничества в освещении Чемпионата мира по футболу в России в 2018 году стороны будут сотрудничать в сферах авторского права в освещении таких важных спортивных мероприятий, как Летняя Олимпиада в Токио, которая, как ожидается, пройдет в 2021 году, Зимняя Олимпиада в Пекине 2022 года, Чемпионат мира по футболу в Катаре в 2022 году и др. Кроме того, стороны намерены создать целый ряд высококачественных программ и шоу.

https://ria.ru/20201209/torgovlya-1588466923.html

китай

токио

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шэнь хайсюн, china mobile , китай, токио