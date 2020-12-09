https://ria.ru/20201209/siloviki-1588420172.html
Заявление о действиях силовиков в Белоруссии впервые приняли за рубежом
Заявление о действиях силовиков в Белоруссии впервые приняли за рубежом
Первое заявление, связанное с действиями силовиков на протестных митингах в Белоруссии, принято за рубежом: генпрокурор Литвы начал досудебное расследование по... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T14:32
2020-12-09T14:32
2020-12-09T14:32
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
вильнюс
сша
в мире
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ВИЛЬНЮС, 9 дек - РИА Новости. Первое заявление, связанное с действиями силовиков на протестных митингах в Белоруссии, принято за рубежом: генпрокурор Литвы начал досудебное расследование по статье "Пытки" после обращения живущего в республике белорусского гражданина о насилии в его отношении на митинге в Минске, говорится в сообщении на сайте литовской Генпрокуратуры.В октябре в Минске задержали одного из владельцев цветочного магазина Хорошина, когда он садился в машину у дома, доставили в отделение милиции, откуда он попал в больницу. В местных СМИ и интернет-ресурсах широко распространилось видео, как врачи выводят Хорошина в шоковом состоянии из отделения милиции. Адвокат предпринимателя Гедрюс Данелюс заявил, что белорусская оппозиция за рубежом пытается привлечь сотрудников белорусских правоохранительных органов к ответственности за якобы избиения ее сторонников, представители Хорошина подали заявление с просьбой возбудить уголовное дело."Генеральный прокурор Эвалдас Пашилис в среду начал досудебное расследование в соответствии со статьей "Пытки" главы XV "Преступления против человечности и военные преступления", - говорится в сообщении.Решение было принято после того, как 30 ноября живущий в Литве гражданин Белоруссии подал заявление о примененном в его отношении насилии, которому, по его словам, он подвергся 13 октября на митинге оппозиции в Минске. Мужчина также утверждал, что был вынужден приехать в Вильнюс из-за страха за свою безопасность и по этой причине не смог защитить свои права в Белоруссии.По мнению генпрокурора, досудебное расследование будет крайне сложным, будет тщательно всеми контролироваться, а его исход сейчас предсказать никто не может. Организовывать, контролировать и направлять это досудебное расследование поручено следственному департаменту Генпрокуратуры, а Бюро криминальной полиции Литвы проводит следственные действия.Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - по воскресеньям. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, акции переместились с улиц во дворы жилых домов.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
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https://radiosputnik.ria.ru/20201208/deportatsiya-1588298116.html
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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, вильнюс, сша, в мире
ВИЛЬНЮС, 9 дек - РИА Новости.
Первое заявление, связанное с действиями силовиков на протестных митингах в Белоруссии
, принято за рубежом: генпрокурор Литвы
начал досудебное расследование по статье "Пытки" после обращения живущего в республике белорусского гражданина о насилии в его отношении на митинге в Минске, говорится в сообщении на сайте литовской Генпрокуратуры.
В октябре в Минске задержали одного из владельцев цветочного магазина Хорошина, когда он садился в машину у дома, доставили в отделение милиции, откуда он попал в больницу. В местных СМИ и интернет-ресурсах широко распространилось видео, как врачи выводят Хорошина в шоковом состоянии из отделения милиции. Адвокат предпринимателя Гедрюс Данелюс заявил, что белорусская оппозиция за рубежом пытается привлечь сотрудников белорусских правоохранительных органов к ответственности за якобы избиения ее сторонников, представители Хорошина подали заявление с просьбой возбудить уголовное дело.
"Генеральный прокурор Эвалдас Пашилис в среду начал досудебное расследование в соответствии со статьей "Пытки" главы XV "Преступления против человечности и военные преступления", - говорится в сообщении.
Решение было принято после того, как 30 ноября живущий в Литве гражданин Белоруссии подал заявление о примененном в его отношении насилии, которому, по его словам, он подвергся 13 октября на митинге оппозиции в Минске. Мужчина также утверждал, что был вынужден приехать в Вильнюс
из-за страха за свою безопасность и по этой причине не смог защитить свои права в Белоруссии.
"Обстоятельства происшествия, указанные заявителем, и другие первичные данные, представленные в прокуратуру, были оценены как имеющие признаки преступления, к которому применяется универсальная юрисдикция в соответствии с Уголовным кодексом Литовской Республики", - отметили в ведомстве.
По мнению генпрокурора, досудебное расследование будет крайне сложным, будет тщательно всеми контролироваться, а его исход сейчас предсказать никто не может. Организовывать, контролировать и направлять это досудебное расследование поручено следственному департаменту Генпрокуратуры, а Бюро криминальной полиции Литвы проводит следственные действия.
Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко
, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская
. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - по воскресеньям. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, акции переместились с улиц во дворы жилых домов.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.
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