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На Сахалине военному вынесли приговор за избиение двух солдат
На Сахалине военному вынесли приговор за избиение двух солдат
Военнослужащий осуждён на Сахалине за избиение двух подчинённых, его оштрафовали, сообщается на сайте Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T07:35
2020-12-09T07:35
2020-12-09T07:35
сахалинская область
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 дек - РИА Новости. Военнослужащий осуждён на Сахалине за избиение двух подчинённых, его оштрафовали, сообщается на сайте Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда.Установлено, что в августе 2020 года осуждённый, являясь начальником по воинскому званию для двух рядовых, применил в отношении потерпевших насилие."Осуждённый толкнул потерпевшего обеими руками, после чего нанес ему два удара кулаком и удар ногой в грудь", - сообщили в суде.После того как второй вступился за товарища, осуждённый схватил его рукой за горло, ударил головой о стенку, сдавил органы дыхания и бил кулаками по телу и голове, а также ногой по голове. Кроме того, он угрожал потерпевшим осколком стекла.
https://ria.ru/20200629/1573639914.html
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сахалинская область, происшествия
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 дек - РИА Новости.
Военнослужащий осуждён на Сахалине
за избиение двух подчинённых, его оштрафовали, сообщается на сайте
Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда.
"Южно-Сахалинским гарнизонным военным судом за совершение преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) осужден военнослужащий... назначено наказание в виде штрафа в размере 85 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Установлено, что в августе 2020 года осуждённый, являясь начальником по воинскому званию для двух рядовых, применил в отношении потерпевших насилие.
"Осуждённый толкнул потерпевшего обеими руками, после чего нанес ему два удара кулаком и удар ногой в грудь", - сообщили в суде.
После того как второй вступился за товарища, осуждённый схватил его рукой за горло, ударил головой о стенку, сдавил органы дыхания и бил кулаками по телу и голове, а также ногой по голове. Кроме того, он угрожал потерпевшим осколком стекла.