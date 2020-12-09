https://ria.ru/20201209/shtraf-1588327858.html

На Сахалине военному вынесли приговор за избиение двух солдат

На Сахалине военному вынесли приговор за избиение двух солдат

Военнослужащий осуждён на Сахалине за избиение двух подчинённых, его оштрафовали, сообщается на сайте Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T07:35

2020-12-09T07:35

2020-12-09T07:35

сахалинская область

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 дек - РИА Новости. Военнослужащий осуждён на Сахалине за избиение двух подчинённых, его оштрафовали, сообщается на сайте Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда.Установлено, что в августе 2020 года осуждённый, являясь начальником по воинскому званию для двух рядовых, применил в отношении потерпевших насилие."Осуждённый толкнул потерпевшего обеими руками, после чего нанес ему два удара кулаком и удар ногой в грудь", - сообщили в суде.После того как второй вступился за товарища, осуждённый схватил его рукой за горло, ударил головой о стенку, сдавил органы дыхания и бил кулаками по телу и голове, а также ногой по голове. Кроме того, он угрожал потерпевшим осколком стекла.

https://ria.ru/20200629/1573639914.html

сахалинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сахалинская область, происшествия