https://ria.ru/20201209/sechenovskiy-universitet-1588243144.html

Российские вузы придумали, как ускорить лечение гнойных воспалений

Российские вузы придумали, как ускорить лечение гнойных воспалений

Университеты России включились в гонку по созданию новых антисептических препаратов и ранозаживляющих агентов. Тема поиска альтернативных методов лечения... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T08:00

2020-12-09T08:00

2020-12-09T08:00

риа наука

университетская наука

навигатор абитуриента

первый мгму имени сеченова

медицина

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Университеты России включились в гонку по созданию новых антисептических препаратов и ранозаживляющих агентов. Тема поиска альтернативных методов лечения гнойно-воспалительных заболеваний кожи крайне актуальна в мировой научной повестке: бактерии становятся все более устойчивыми, а существующие антибактериальные препараты - все менее эффективными. Каковы перспективы развития этого направления в вузах РФ? Чего уже удалось добиться российским ученым?Ученые Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова смогли ускорить заживление ран кожи с помощью фотодинамической терапии с использованием фотодитазина в комплексе с плюроником F127 и хитозаном. Результаты исследования опубликованы в издании Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology.Новый метод показал выраженный антибактериальный эффект и существенно ускорил заживление ран. Как сообщили в вузе, предложенное учеными решение снизило микробную обсемененность ран более чем в 30 раз и ускорило регенерацию, увеличив толщину грануляционной ткани в 6 раз по сравнению с группой, в которой раны лечили хлоргексидином.Доставка фотосенсибилизатора в рану осуществлялась в составе полимерного комплекса. Полимеры выполняли роль "бактерицидного крема", который боролся с бактериями и благотворно влиял на ткани, "смягчая" избыточную воспалительную реакцию.Заведующий лабораторией экспериментальной морфологии Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Анатолий Шехтер полагает, что "в перспективе такие композиции можно наносить на тканевую основу и делать перевязочный материал для фотодинамической терапии, которую следует проводить в качестве первой врачебной помощи при ранах и ожогах".Как утверждают медицинские эксперты, новые неспецифические методы лечения, такие как фотодинамическая терапия, в ближайшие годы могут существенно повлиять на саму парадигму лечения инфекционных заболеваний. Кроме того, новые материалы, по их мнению, должны дать ответ на глобальный вызов, который стоит перед мировой системой здравоохранения – рост антибиотикорезистентности микроорганизмов.Действительно, показатели эффективности консервативной терапии инфекций продолжают снижаться. В связи с этим вузы России подстраивают свои учебные программы под соответствующий запрос систем здравоохранения.В Сеченовском университете разработана дополнительная образовательная программа "Тканевой инженер". Самые талантливые и активные студенты, вовлеченные в научную работу в рамках Научно-технологического парка биомедицины (высокотехнологичный и наукоемкий междисциплинарный кластер), состоят в Сеченовском биомедицинском клубе. Его научная работа направлена на развитие и реализацию новых подходов к формированию биосовместимых матриц-носителей на основе современных методов химической технологии и трехмерной печати.Комментируя разработку новых антимикробных препаратов, руководитель НИЛ Молекулярная генетика микроорганизмов Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета (КФУ) Айрат Каюмов назвал это направление общей задачей мирового масштаба.По словам Айрата Каюмова, КФУ уже несколько лет работает над созданием перевязочных материалов, содержащих иммобилизованный на хитозане фицин и антимикробные препараты.

https://ria.ru/20201005/urfu-1578094489.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200405/1569539471.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университетская наука, навигатор абитуриента, первый мгму имени сеченова, медицина