https://ria.ru/20201209/rosselkhoznadzor-1588398252.html

Россия запретила ввоз томатов из Азербайджана, Армении и Узбекистана

Россия запретила ввоз томатов из Азербайджана, Армении и Узбекистана

Россельхознадзор запретил ввоз в Россию томатов и яблок из Азербайджана, а также томатов и перцев из Армавирской области Армении и из Кашкадарьинской области... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T13:21

2020-12-09T13:21

2020-12-09T13:54

импорт

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

узбекистан

турция

азербайджан

армения

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/150015/05/1500150567_0:221:3192:2017_1920x0_80_0_0_53d641411071dd33e9e3c2c644d7beb1.jpg

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Россельхознадзор запретил ввоз в Россию томатов и яблок из Азербайджана, а также томатов и перцев из Армавирской области Армении и из Кашкадарьинской области Узбекистана.Запрет на импорт из Азербайджана вступает в силу с сегодняшнего дня. Как отметили в ведомстве, поводом для этого стало то, что в томатах и яблоках не раз выявляли вредителей. Ведомство еще в конце октября заявляло, что обеспокоено ситуацией с поставками растительной продукции из Азербайджана: в этом году резко выросло количество обнаружений карантинных объектов на фоне сопоставимого с 2019 годом объема поставок. Кроме того, служба также фиксировала нехарактерные логистические схемы ввоза в Россию продукции азербайджанского производства.Для Азербайджана решение Россельхознадзора оказалось неожиданным, заявил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Он отметил, что азербайджанские томаты высоко ценятся в России и ей будет сложно возместить эту товарную позицию. "Азербайджанский томат и яблоки экспортируются в Россию десятки лет, и никогда не было серьезных причин для их запрета", — сказал собеседник агентства.По его словам, переговоры по этому вопросу уже начались. Он также выразил уверенность, что это просто техническая ошибка и Россельхознадзор пересмотрит свое решение.Армения и УзбекистанС 14 декабря запрещается ввоз томатов и перцев из Армавирской области Армении. В них нашли вирус мозаики пепино, пояснили в Россельхознадзоре.Pepino mosaic virus считается одним из наиболее опасных заболеваний овощей. Чаще всего инфицируются культуры, которые выращивают в условиях закрытого грунта: тепло и влажность в теплицах способствуют активному размножению патогенов. Россельхознадзор еще в конце октября проинформировал представителей Армении об этих проблемах и просил усилить контроль за поставляемыми в Россию овощами.Ввозить в Россию томаты и перец из Кашкадарьинской области Узбекистана нельзя будет с 11 декабря. В этих овощах обнаружили вирус коричневой морщинистости плодов томата.Причем это уже не первый запрет в отношении сельхозпродукции из Узбекистана — с 26 ноября запрещен ввоз томатов и перца из Ферганской области, а 4 декабря — из Навоийской.Проблемы с овощами из ТурцииКроме того, на днях Россельхознадзор запретил импорт томатов и перца из двух провинций Турции — Измира и Антальи. С 27 июля ведомство выявило более десяти случаев заражения овощей вирусом мозаики пепино, коричневой морщинистостью плодов томата и пятнистым увяданием томатов. Служба не исключает, что под запрет попадут и томаты из еще двух турецких провинций.Ведомство отметило также, что участились и случаи обнаружения в турецких томатах южноамериканской томатной моли, а в грушах — бурой монилиозной гнили. По данным Федеральной таможенной службы, в прошлом году Азербайджан занимал первое место по поставкам в Россию томатов — 172,359 тысячи тонн, 30,9 процента в общем объеме импорта этой продукции.Турция в этом списке располагается на второй строчке, Узбекистан — на шестой, а Армения — на восьмой. Кроме того, в Россию ввозят томаты их Китая, Марокко, Белоруссии и Ирана.Мнение ретейлеровЗапрет на поставки томатов и яблок из Азербайджана прокомментировали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), объединяющей крупнейшие российские торговые сети. Там полагают, что российские ретейлеры смогут заместить эту продукцию импортом из других стран."В условиях, когда вводятся временные ветеринарные ограничения на поставки продукции, торговые сети переориентируют поставки на других поставщиков. Для потребителя этот процесс проходит незаметно. Так уже было в 2019-2020 годах с поставками сельхозпродукции из Китая, Ирана и других стран", — пояснил представитель ассоциации.Кроме того, заметили в АКОРТ, в последние годы заметно выросли и объемы производства в России — по предварительным данным за этот года, Россия обеспечивает себя помидорами собственного производства более чем на 60 процентов.

https://ria.ru/20201209/tomaty-1588341199.html

https://ria.ru/20200616/1572980530.html

https://ria.ru/20201027/produkty-1581780894.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201207/dieta-1587954752.html

узбекистан

турция

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

импорт, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), узбекистан, турция, азербайджан, армения, экономика