https://ria.ru/20201209/rosselkhoznadzor-1588398252.html
Россия запретила ввоз томатов из Азербайджана, Армении и Узбекистана
Россия запретила ввоз томатов из Азербайджана, Армении и Узбекистана
Россельхознадзор запретил ввоз в Россию томатов и яблок из Азербайджана, а также томатов и перцев из Армавирской области Армении и из Кашкадарьинской области... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T13:21
2020-12-09T13:21
2020-12-09T13:54
импорт
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
узбекистан
турция
азербайджан
армения
экономика
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Россельхознадзор запретил ввоз в Россию томатов и яблок из Азербайджана, а также томатов и перцев из Армавирской области Армении и из Кашкадарьинской области Узбекистана.Запрет на импорт из Азербайджана вступает в силу с сегодняшнего дня. Как отметили в ведомстве, поводом для этого стало то, что в томатах и яблоках не раз выявляли вредителей. Ведомство еще в конце октября заявляло, что обеспокоено ситуацией с поставками растительной продукции из Азербайджана: в этом году резко выросло количество обнаружений карантинных объектов на фоне сопоставимого с 2019 годом объема поставок. Кроме того, служба также фиксировала нехарактерные логистические схемы ввоза в Россию продукции азербайджанского производства.Для Азербайджана решение Россельхознадзора оказалось неожиданным, заявил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Он отметил, что азербайджанские томаты высоко ценятся в России и ей будет сложно возместить эту товарную позицию. "Азербайджанский томат и яблоки экспортируются в Россию десятки лет, и никогда не было серьезных причин для их запрета", — сказал собеседник агентства.По его словам, переговоры по этому вопросу уже начались. Он также выразил уверенность, что это просто техническая ошибка и Россельхознадзор пересмотрит свое решение.Армения и УзбекистанС 14 декабря запрещается ввоз томатов и перцев из Армавирской области Армении. В них нашли вирус мозаики пепино, пояснили в Россельхознадзоре.Pepino mosaic virus считается одним из наиболее опасных заболеваний овощей. Чаще всего инфицируются культуры, которые выращивают в условиях закрытого грунта: тепло и влажность в теплицах способствуют активному размножению патогенов. Россельхознадзор еще в конце октября проинформировал представителей Армении об этих проблемах и просил усилить контроль за поставляемыми в Россию овощами.Ввозить в Россию томаты и перец из Кашкадарьинской области Узбекистана нельзя будет с 11 декабря. В этих овощах обнаружили вирус коричневой морщинистости плодов томата.Причем это уже не первый запрет в отношении сельхозпродукции из Узбекистана — с 26 ноября запрещен ввоз томатов и перца из Ферганской области, а 4 декабря — из Навоийской.Проблемы с овощами из ТурцииКроме того, на днях Россельхознадзор запретил импорт томатов и перца из двух провинций Турции — Измира и Антальи. С 27 июля ведомство выявило более десяти случаев заражения овощей вирусом мозаики пепино, коричневой морщинистостью плодов томата и пятнистым увяданием томатов. Служба не исключает, что под запрет попадут и томаты из еще двух турецких провинций.Ведомство отметило также, что участились и случаи обнаружения в турецких томатах южноамериканской томатной моли, а в грушах — бурой монилиозной гнили. По данным Федеральной таможенной службы, в прошлом году Азербайджан занимал первое место по поставкам в Россию томатов — 172,359 тысячи тонн, 30,9 процента в общем объеме импорта этой продукции.Турция в этом списке располагается на второй строчке, Узбекистан — на шестой, а Армения — на восьмой. Кроме того, в Россию ввозят томаты их Китая, Марокко, Белоруссии и Ирана.Мнение ретейлеровЗапрет на поставки томатов и яблок из Азербайджана прокомментировали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), объединяющей крупнейшие российские торговые сети. Там полагают, что российские ретейлеры смогут заместить эту продукцию импортом из других стран."В условиях, когда вводятся временные ветеринарные ограничения на поставки продукции, торговые сети переориентируют поставки на других поставщиков. Для потребителя этот процесс проходит незаметно. Так уже было в 2019-2020 годах с поставками сельхозпродукции из Китая, Ирана и других стран", — пояснил представитель ассоциации.Кроме того, заметили в АКОРТ, в последние годы заметно выросли и объемы производства в России — по предварительным данным за этот года, Россия обеспечивает себя помидорами собственного производства более чем на 60 процентов.
https://ria.ru/20201209/tomaty-1588341199.html
https://ria.ru/20200616/1572980530.html
https://ria.ru/20201027/produkty-1581780894.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201207/dieta-1587954752.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
импорт, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), узбекистан, турция, азербайджан, армения, экономика
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Россельхознадзор
запретил ввоз в Россию томатов и яблок из Азербайджана
, а также томатов и перцев из Армавирской области Армении
и из Кашкадарьинской области Узбекистана
.
Запрет на импорт из Азербайджана вступает в силу с сегодняшнего дня. Как отметили в ведомстве, поводом для этого стало то, что в томатах и яблоках не раз выявляли вредителей.
"Только в период с 22 октября 2020 года по настоящее время зафиксировано 17 случаев обнаружения карантинных для Евразийского экономического союза объектов — южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки", — пояснили в Россельхознадзоре.
Ведомство еще в конце октября заявляло, что обеспокоено ситуацией с поставками растительной продукции из Азербайджана: в этом году резко выросло количество обнаружений карантинных объектов на фоне сопоставимого с 2019 годом объема поставок. Кроме того, служба также фиксировала нехарактерные логистические схемы ввоза в Россию продукции азербайджанского производства.
Для Азербайджана решение Россельхознадзора оказалось неожиданным, заявил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Он отметил, что азербайджанские томаты высоко ценятся в России и ей будет сложно возместить эту товарную позицию. "Азербайджанский томат и яблоки экспортируются в Россию десятки лет, и никогда не было серьезных причин для их запрета", — сказал собеседник агентства.
По его словам, переговоры по этому вопросу уже начались. Он также выразил уверенность, что это просто техническая ошибка и Россельхознадзор пересмотрит свое решение.
Армения и Узбекистан
С 14 декабря запрещается ввоз томатов и перцев из Армавирской области Армении. В них нашли вирус мозаики пепино, пояснили в Россельхознадзоре.
Pepino mosaic virus считается одним из наиболее опасных заболеваний овощей. Чаще всего инфицируются культуры, которые выращивают в условиях закрытого грунта: тепло и влажность в теплицах способствуют активному размножению патогенов.
Россельхознадзор еще в конце октября проинформировал представителей Армении об этих проблемах и просил усилить контроль за поставляемыми в Россию овощами.
Ввозить в Россию томаты и перец из Кашкадарьинской области Узбекистана нельзя будет с 11 декабря. В этих овощах обнаружили вирус коричневой морщинистости плодов томата.
Причем это уже не первый запрет в отношении сельхозпродукции из Узбекистана — с 26 ноября запрещен ввоз томатов и перца из Ферганской области
, а 4 декабря — из Навоийской.
Проблемы с овощами из Турции
Кроме того, на днях Россельхознадзор запретил импорт томатов и перца из двух провинций Турции — Измира
и Антальи
. С 27 июля ведомство выявило более десяти случаев заражения овощей вирусом мозаики пепино, коричневой морщинистостью плодов томата и пятнистым увяданием томатов.
Служба не исключает, что под запрет попадут и томаты из еще двух турецких провинций.
"Вирусы мозаики пепино, коричневой морщинистости плодов томата и пятнистого увядания томатов (бронзовости томата) обнаруживаются также в продукции, поступающей из провинций Трабзон и Хатай. В настоящее время речь идет о единичных случаях, однако если ситуация примет системный характер, Россельхознадзор рассмотрит вопрос о введении запрета на ввоз растительной продукции из указанных турецких регионов", — говорится в сообщении.
Ведомство отметило также, что участились и случаи обнаружения в турецких томатах южноамериканской томатной моли, а в грушах — бурой монилиозной гнили.
По данным Федеральной таможенной службы, в прошлом году Азербайджан занимал первое место по поставкам в Россию томатов — 172,359 тысячи тонн, 30,9 процента в общем объеме импорта этой продукции.
Турция в этом списке располагается на второй строчке, Узбекистан — на шестой, а Армения — на восьмой. Кроме того, в Россию ввозят томаты их Китая, Марокко, Белоруссии и Ирана.
Мнение ретейлеров
Запрет на поставки томатов и яблок из Азербайджана прокомментировали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), объединяющей крупнейшие российские торговые сети. Там полагают, что российские ретейлеры смогут заместить эту продукцию импортом из других стран.
"В условиях, когда вводятся временные ветеринарные ограничения на поставки продукции, торговые сети переориентируют поставки на других поставщиков. Для потребителя этот процесс проходит незаметно. Так уже было в 2019-2020 годах с поставками сельхозпродукции из Китая, Ирана и других стран", — пояснил представитель ассоциации.
Кроме того, заметили в АКОРТ, в последние годы заметно выросли и объемы производства в России — по предварительным данным за этот года, Россия обеспечивает себя помидорами собственного производства более чем на 60 процентов.