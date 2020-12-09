https://ria.ru/20201209/relsy-1588491724.html

В Ленинградской области депутата задержали при хищении рельсов

В Ленинградской области депутата задержали при хищении рельсов

Муниципальный депутат с сообщником были задержаны с поличным во время кражи рельсов на перегоне станций "Лебяжье – Краснофлотск" в Ленинградской области,... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T19:18

2020-12-09T19:18

2020-12-09T19:18

следственный комитет россии (ск рф)

ленинградская область

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Муниципальный депутат с сообщником были задержаны с поличным во время кражи рельсов на перегоне станций "Лебяжье – Краснофлотск" в Ленинградской области, сообщает в среду Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.Как информирует ведомство, 7 декабря в правоохранительные органы поступила информация о том, что в лесополосе на перегоне железнодорожных станций "Лебяжье – Краснофлотск" в Ломоносовском районе двое мужчин крадут железнодорожные рельсы."При выезде на место сотрудниками полиции была задержана группа лиц с поличным. Так как один из мужчин является действующим депутатом совета депутатов муниципального образования Лебяженское городское поселение,… материалы о данном хищении переданы в следственные органы СК России… Ленинградским следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по факту хищения", - говорится в сообщении.Сейчас следователи опрашивают очевидцев, а также самих участников инцидента.По данным региональных СМИ, на краже попался муниципальный депутат Евгений Будаев, который вместе с помощником с помощью газорезочного оборудования распиливал рельсы на части и загружал в машину. Будаев якобы считал рельсы бесхозными и собирался впоследствии сделать из них подъездной путь к своей пилораме.Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.

https://rsport.ria.ru/20201208/stadion-1588162096.html

https://ria.ru/20201130/zaderzhanie-1586922186.html

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, происшествия