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В Ленинградской области депутата задержали при хищении рельсов
В Ленинградской области депутата задержали при хищении рельсов
Муниципальный депутат с сообщником были задержаны с поличным во время кражи рельсов на перегоне станций "Лебяжье – Краснофлотск" в Ленинградской области,... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T19:18
2020-12-09T19:18
следственный комитет россии (ск рф)
ленинградская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Муниципальный депутат с сообщником были задержаны с поличным во время кражи рельсов на перегоне станций "Лебяжье – Краснофлотск" в Ленинградской области, сообщает в среду Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.Как информирует ведомство, 7 декабря в правоохранительные органы поступила информация о том, что в лесополосе на перегоне железнодорожных станций "Лебяжье – Краснофлотск" в Ломоносовском районе двое мужчин крадут железнодорожные рельсы."При выезде на место сотрудниками полиции была задержана группа лиц с поличным. Так как один из мужчин является действующим депутатом совета депутатов муниципального образования Лебяженское городское поселение,… материалы о данном хищении переданы в следственные органы СК России… Ленинградским следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по факту хищения", - говорится в сообщении.Сейчас следователи опрашивают очевидцев, а также самих участников инцидента.По данным региональных СМИ, на краже попался муниципальный депутат Евгений Будаев, который вместе с помощником с помощью газорезочного оборудования распиливал рельсы на части и загружал в машину. Будаев якобы считал рельсы бесхозными и собирался впоследствии сделать из них подъездной путь к своей пилораме.Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.
https://rsport.ria.ru/20201208/stadion-1588162096.html
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следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, происшествия

В Ленинградской области депутата задержали при хищении рельсов

19:18 09.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Муниципальный депутат с сообщником были задержаны с поличным во время кражи рельсов на перегоне станций "Лебяжье – Краснофлотск" в Ленинградской области, сообщает в среду Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.
Как информирует ведомство, 7 декабря в правоохранительные органы поступила информация о том, что в лесополосе на перегоне железнодорожных станций "Лебяжье – Краснофлотск" в Ломоносовском районе двое мужчин крадут железнодорожные рельсы.
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"При выезде на место сотрудниками полиции была задержана группа лиц с поличным. Так как один из мужчин является действующим депутатом совета депутатов муниципального образования Лебяженское городское поселение,… материалы о данном хищении переданы в следственные органы СК России… Ленинградским следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по факту хищения", - говорится в сообщении.
Сейчас следователи опрашивают очевидцев, а также самих участников инцидента.
По данным региональных СМИ, на краже попался муниципальный депутат Евгений Будаев, который вместе с помощником с помощью газорезочного оборудования распиливал рельсы на части и загружал в машину. Будаев якобы считал рельсы бесхозными и собирался впоследствии сделать из них подъездной путь к своей пилораме.
Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.
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Следственный комитет России (СК РФ)Ленинградская областьПроисшествия
 
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