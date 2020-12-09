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В России разработали проект плана продвижения "зеленых" продуктов
В России разработали проект плана продвижения "зеленых" продуктов
Власти России разработали проект плана продвижения брендов сельхозпродукции и продуктов питания с улучшенными характеристиками, говорится в сообщении... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T08:03
2020-12-09T08:03
2020-12-09T08:03
виктория абрамченко
экономика
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Власти России разработали проект плана продвижения брендов сельхозпродукции и продуктов питания с улучшенными характеристиками, говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.Заместитель председателя правительства сообщила, что в кабинет министров внесены законопроекты для регулирования сегмента продукции АПК с улучшенными характеристиками - так называемых "зеленых" продуктов."Зеленая" продукция будет выделена в отдельный сегмент, такие товары будет отличать маркировка - знак единого образца. При производстве этой продукции будет введен запрет на использование генно-инженерно-модифицированных организмов, запрет на применение ионизирующего излучения, добавлены требования к снижению применения пестицидов. При этом предполагается ужесточение требований в отношении содержания тяжелых металлов в минеральных удобрениях, которые будут использоваться при производстве "зеленой" продукции.По словам Абрамченко, удостоверение соответствия "зеленой" продукции национальным и межгосударственным стандартам будет осуществляться в форме добровольной сертификации. После получения сертификата соответствия производители будут иметь право использовать в качестве маркировки знак единого образца. Для информирования потребителей о производителях такой продукции и ее видах будет создан общедоступный реестр производителей.
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виктория абрамченко, экономика
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости.
Власти России разработали проект плана продвижения брендов сельхозпродукции и продуктов питания с улучшенными характеристиками, говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера РФ Виктории Абрамченко
.
Заместитель председателя правительства сообщила, что в кабинет министров внесены законопроекты для регулирования сегмента продукции АПК с улучшенными характеристиками - так называемых "зеленых" продуктов.
"После создания нормативной правовой базы Минсельхоз совместно с федеральными органами исполнительной власти приступит к реализации мероприятий по продвижению брендов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия с улучшенными характеристиками. Соответствующий проект плана уже разработан", - добавили в пресс-службе Абрамченко.
"Зеленая" продукция будет выделена в отдельный сегмент, такие товары будет отличать маркировка - знак единого образца. При производстве этой продукции будет введен запрет на использование генно-инженерно-модифицированных организмов, запрет на применение ионизирующего излучения, добавлены требования к снижению применения пестицидов. При этом предполагается ужесточение требований в отношении содержания тяжелых металлов в минеральных удобрениях, которые будут использоваться при производстве "зеленой" продукции.
По словам Абрамченко, удостоверение соответствия "зеленой" продукции национальным и межгосударственным стандартам будет осуществляться в форме добровольной сертификации. После получения сертификата соответствия производители будут иметь право использовать в качестве маркировки знак единого образца. Для информирования потребителей о производителях такой продукции и ее видах будет создан общедоступный реестр производителей.
"Выделение такой продукции в отдельный сегмент позволит российскому потребителю осознанно выбирать "зеленые" продукты, с другой стороны - повысить ее конкурентные преимущества за рубежом, сформировать на внешнем рынке положительный имидж страны как поставщика сельскохозяйственной продукции и продовольствия с особыми характеристиками", - сказала вице-премьер.