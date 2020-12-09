https://ria.ru/20201209/produkty-1588329535.html

В России разработали проект плана продвижения "зеленых" продуктов

В России разработали проект плана продвижения "зеленых" продуктов

Власти России разработали проект плана продвижения брендов сельхозпродукции и продуктов питания с улучшенными характеристиками, говорится в сообщении... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T08:03

2020-12-09T08:03

2020-12-09T08:03

виктория абрамченко

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564292083_0:72:2985:1751_1920x0_80_0_0_bac0dd2b1c41c3ebd39a68c81461e57c.jpg

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Власти России разработали проект плана продвижения брендов сельхозпродукции и продуктов питания с улучшенными характеристиками, говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.Заместитель председателя правительства сообщила, что в кабинет министров внесены законопроекты для регулирования сегмента продукции АПК с улучшенными характеристиками - так называемых "зеленых" продуктов."Зеленая" продукция будет выделена в отдельный сегмент, такие товары будет отличать маркировка - знак единого образца. При производстве этой продукции будет введен запрет на использование генно-инженерно-модифицированных организмов, запрет на применение ионизирующего излучения, добавлены требования к снижению применения пестицидов. При этом предполагается ужесточение требований в отношении содержания тяжелых металлов в минеральных удобрениях, которые будут использоваться при производстве "зеленой" продукции.По словам Абрамченко, удостоверение соответствия "зеленой" продукции национальным и межгосударственным стандартам будет осуществляться в форме добровольной сертификации. После получения сертификата соответствия производители будут иметь право использовать в качестве маркировки знак единого образца. Для информирования потребителей о производителях такой продукции и ее видах будет создан общедоступный реестр производителей.

https://ria.ru/20200418/1570193700.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктория абрамченко, экономика